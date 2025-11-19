Militao sufre una lesión en el aductor mayor y estará dos semanas K.O.

Eder Militao sufre una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha. El brasileño estará de baja dos semanas, por lo que se perderá los partidos contra Elche, Olympiacos, Girona y, posiblemente, Athletic. Su objetivo es regresar contra el Celta. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militao por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución», reza el parte médico de la entidad madridista.

Eder Militao se lesionó en el encuentro amistoso que enfrentó a Brasil y Túnez en Lille. A la hora de partido, el brasileño sintió molestias en el aductor derecho, se sentó en el suelo negando con la cabeza y se vio obligado a pedir el cambio con mala cara. El defensa madridista se puso en cuclillas y negó varias veces con la cabeza.

Militao tuvo que pedir el cambio a la hora de partido y fue sustituido de manera obligatoria. Sus compañeros se acercaron a él, preocupados, para interesarse por su estado de salud. Entre ellos, el ex madridista Casemiro o su compañero en el Real Madrid, Vinicius.

Hay que recordar que, durante las últimas temporadas, las lesiones han mermado a Militao. Las dolencias tan duras que ha sufrido en sus rodillas no le han permitido rendir con regularidad durante los últimos años. Pero este año ha comenzado el curso con un nivel muy alto, siendo el mejor defensa del equipo de Xabi Alonso.

Sin duda, este contratiempo es una muy mala noticia para el Real Madrid de Xabi Alonso, que ve cómo pierde a un jugador tremendamente importante en el centro de la defensa para los próximos encuentros. Rüdiger todavía no está recuperado, por lo que el compañero de zaga de Huijsen en los siguientes duelos será Raúl Asencio.