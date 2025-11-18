Militao hace saltar las alarmas tras retirarse lesionado con Brasil

Eder Militao ha hecho saltar las alarmas este martes en el Real Madrid después de marcharse lesionado con la selección brasileña a la hora de partido durante un amistoso disputado en Francia contra Túnez. El defensa madridista sintió un golpe en el pie, se sentó en el suelo negando con la cabeza y se vio obligado a pedir el cambio con mala cara. Habrá que esperar para saber si es un susto o una lesión.

Los gestos de dolor de Militao durante el amistoso entre Brasil y Túnez en suelo francés hacen saltar todas las alarmas en el Real Madrid. El defensa madridista se puso en cuclillas en el suelo y dijo varias veces con la cabeza que no. Malos síntomas tras recibir un golpe en el pie.

Tuvo que pedir el cambio a la hora de partido y se fue sustituido de manera obligatoria. Sus compañeros se acercaron a él preocupados para interesarse por su estado de salud. Entre ellos el ex madridista Casemiro o su compañero en el Real Madrid Vinicius.

Militao, que tras este partido ya tenía previsto volver a Madrid junto al resto de brasileños del equipo blanco, tendrá que pasar pruebas en Valdebebas para ver si esta lesión es importante o se queda en un susto. El equipo madridista juega el próximo domingo en Elche el próximo partido de Liga y la figura del central brasileño es crucial.

Hay que recordar que durante las últimas temporadas, las lesiones han mermado a Militao. Las lesiones tan duras que ha sufrido en sus rodillas no le han permitido rendir con regularidad durante los últimos años. Pero este año ha comenzado el curso con un nivel muy alto, siendo el mejor defensa del equipo de Xabi Alonso. Serían una muy mala noticia para el Madrid si el brasileño sufre una lesión importante.