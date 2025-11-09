Por qué Militao no fue titular en Vallecas y jugó la segunda parte

La suplencia de Eder Militao en Vallecas es la gran novedad del once del Real Madrid en el partido de la jornada 12 contra el Rayo Vallecano. El brasileño no ha sido titular este domingo y es la tercera vez que se queda esta temporada en el banquillo del equipo blanco. A la vuelta del descanso, entró por Dean Huijsen, una decisión que parecía pactada entre los jugadores y Xabi Alonso.

Su ausencia en la alineación se debe exclusivamente a que el entrenador madridista ha optado por darle descanso en medio de la maratón de encuentros y antes de que se marche con Brasil al parón de selecciones. Xabi le metió directamente en la segunda parte por Huijsen, también por decisión técnica, pues también irá con España a la ventana internacional.

Militao tan sólo se había ausentado de tres alineaciones en lo que va de curso, cuatro si contamos la de Almaty, a donde ni siquiera viajó por un golpe en el tobillo que sufrió en el derbi madrileño. El central es totalmente capital para Xabi, que esta vez ha apostado por Raúl Asencio para actuar junto a Huijsen en la pareja de zagueros. Por su parte, el canterano ha sido titular este domingo por cuarta vez este curso.

El brasileño está volviendo a disfrutar del fútbol esta temporada, la de su regreso a su mejor nivel tras superar dos lesiones consecutivas de rodilla, ambas rotura de cruzado y con las dos piernas afectadas. Militao confesó en recientemente que llegó a pensar en la retirada, aunque su esfuerzo, sumado a la confianza de un Xabi que siempre creyó en él, le han catapultado hacia su versión más óptima.

«Con mi segunda lesión, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pensé en dejar el fútbol porque no es fácil, pero con la ayuda de mi esposa, mi hija y mis compañeros, hoy estoy aquí para jugar bien», expresó Militao el pasado mes de octubre en una rueda de prensa con Brasil. Ahora, tanto Xabi como Carlo Ancelotti le consideran un fijo en el club y la selección.

Militao se cae del once por descanso

Aparte de la suplencia de Militao, Alonso volvió a dejar en el banquillo a Trent Alexander-Arnold, lo que volvió a dejar el lateral derecho para Fede Valverde y el pivote para Eduardo Camavinga en lugar del lesionado Aurélien Tchouaméni. Este es el once del Real Madrid en Vallecas: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Brahim Díaz, Mbappé y Vinicius.