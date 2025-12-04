Disney se baja del neomarxismo y contará con Kevin Costner «la verdadera historia de la Navidad» en la ABC

Hace ya algunos meses que The Walt Disney Company no mira los postulados woke corazones en los ojitos; este año, de hecho, no ha mencionado, por primera vez desde 2019, la palabra «diversidad» ni la fórmula «diversidad, equidad e inclusión» (DEI), en su informe empresarial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Otro indicio de este giro de una de las compañías que estaban más asociadas al activismo neomarxista es el anuncio de Kevin Costner en sus redes de que la ABC, propiedad de Disney, emitirá la ficción The First Christmas, (La primera Navidad) presentada por la leyenda de Hollywood, en horario estelar el 9 de diciembre. Todo un renacimiento cristiano, «impensable incluso hace un par de años», ha dicho Steve Deace, presentador del programa conservador de entrevistas en de BlazeTV y autor estadounidense.

Kevin Costner dice en su vídeo de presentación del programa de Navidad de la ABC de Disney: «Dicen que la Navidad es la época más maravillosa del año»; «una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren la increíble historia de un Rey recién nacido».

Luego, el veterano actor invita a cristianos y no cristianos por igual a ver el espectáculo.

«Ya seas creyente o simplemente sientas curiosidad por la tradición, viaja conmigo, Kevin Costner, para vivir la historia de la primera Navidad como nunca antes la habías visto».

Para mentes cristianas descreídas del cambio de Disney podrían sonar las alarmas, pero el citado Steve Deace, ya ha dado un rotundo respaldo a La primera Navidad, que relatará Kevin Costner.

«Tuve la oportunidad de ver el próximo especial de Kevin Costner, The First Christmas, que se emitirá en ABC dentro de una semana. En general, estuvo muy bien hecho y profundiza tanto en la historicidad como en la teología de la Natividad», escribió el presentador de BlazeTV en la red social X.

«Sin duda lo recomendaría cuando se estrene la semana que viene. Estados Unidos también escuchará a una de las estrellas más grandes de la historia de Hollywood decir en televisión que cree en la Resurrección», ha escrito Deace.

Finalmente, el autor conservador describe el reconocimiento de la creencia en Jesús de Costner en el horario de máxima audiencia televisiva como «impensable incluso hace un par de años», informa The Western Journal.