La rendición del universo Disney a las exigencias de la cultura woke en los últimos años empieza a pasarle factura en su parque temático de referencia mundial, situado en Orlando, Florida. Allí, el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, se ha cansado de que lo que durante décadas fue una empresa dedicada al entretenimiento y diversión de los más pequeños, se ha acabado por convertir en un centro de adoctrinamiento ideológico del buenismo progre que abraza sin reparos toda clase de identitarismos.

La decisión tomada por DeSantis ha consistido básicamente con acabar con los privilegios que Disney contaba en el parque temático de Orlando y alrededores, donde percibía ingresos millonarios y beneficios similares sin ofrecer ninguna contrapartida a cambio. La compañía legendaria de animación regentaba como un auténtico paraíso el terreno donde se asienta su parque temático y establecía, por tanto, las condiciones para que terceras firmas comerciales pudieran establecerse.

Todo ello suponía un agravio comparativo para otras empresas colindantes que reclamaban constantemente las mismas condiciones que se establecieron para Disney por parte de la administración.

Pero esta vez Disney ha llegado demasiado lejos. El pasado año, su directora general de contenido de entretenimiento, Karey Burke, desveló que, «como madre de dos niños queer», quiere que la mitad de los personajes sean LGTBQ+ o de minorías étnicas. Sus declaraciones, dijo ella, no fueron sólo producto de su responsabilidad en la compañía sino como «madre de dos hijos queer, uno pansexual y otro transgénero». Por su parte, la propia productora ejecutiva de Disney, Latoya Raveneau, también aseguró que trabajaba sobre una «agenda gay» nada oculta y bien recibida por sus superiores.

I signed legislation to end Disney’s self-governing status, placed the area in state receivership, and appointed 5 members to a state control board.

Disney no longer has its own government, will live under the same laws as everyone else and pay its debts and fair share of taxes. pic.twitter.com/5JnZmEjSdv

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 27, 2023