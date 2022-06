La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibía a los integrantes de BTS en la Casa Blanca. Los artistas acudían dentro de la programación de eventos del tradicional mes de la Herencia Asiático-Americana de la sede presidencial.

Tras la visita, la Casa Blanca ha publicado en su canal de YouTube un vídeo resumen de aquella visita, que demuestra la gran sintonía y complicidad que tuvieron los artistas con el presidente de Estados Unidos el pasado martes 31 de mayo.

«Estamos devastados por la reciente oleada de crímenes de odio, incluidos aquellos contra los estadounidenses de origen asiático. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para levantar la voz y decir que estamos aquí», señalan los artistas en el vídeo. «Agradecemos al presidente Biden por darnos esta importante oportunidad para hablar sobre las causas importantes y por recordarnos lo que podemos hacer como artistas», añadían.

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.

I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL

— President Biden (@POTUS) June 1, 2022