Anita Williams, al límite tras ‘Supervivientes 2025’: «Es imposible dar cuando te sientes vacío»

Han pasado dos semanas desde que Supervivientes 2025 finalizó de manera oficial su temporada. Una edición que ha estado repleta de momentos que han pasado a la historia, pero también de tensiones y polémicas. Y es que, tal y como se ha podido comprobar, la vuelta a la civilización no está siendo el camino más llevadero para todos. En el caso de Montoya y Anita Williams, ambos han manifestado su deseo de centrarse en ellos mismos y alejarse de todo los que no les aporte nada bueno. De hecho, el sevillano ha desaparecido por completo de la esfera pública y ha manifestado que no quiere tener ningún tipo de vínculo con la que decía que era el amor de su vida.

La catalana, por su parte, ha confesado sentirse muy decepcionada con el andaluz. Pues, no comprende cómo puede pasar de quererla públicamente a ignorarla. Todo ello en cuestión de horas y, supuestamente, sin razones para ello. Así pues, mientras el tercer finalista del concurso se encuentra en su tierra natal junto a los suyos, la joven ha hecho lo propio en Barcelona. Eso sí, ha realizado varias apariciones en De Viernes, programa de Telecinco, donde ha hablado de su situación actual y de su pasado. Una serie de encuentros televisivos con los que no ha dejado indiferente a nadie.

Los últimos días han sido completamente arrolladores para Anita Williams. Por ello, la catalana ha confesado que necesita bajar revoluciones. «Después de unos días disfrutando de los míos, es hora de volver a la rutina», asegura en sus redes sociales. Y es que, la ex participante de La isla de las tentaciones intenta tener un perfil bastante cercano con su público en redes sociales.

Asimismo, a través de su canal de difusión, ha contado detalles de su verdadero estado anímico. «Hola, mis amores», ha comenzado diciendo. Unas palabras que eran precedidas de un pequeño comunicado donde ha confesado cómo se siente estos días. De esta manera, ha indicado que estos días de desconexión le han venido muy bien. «Es imposible dar cuando te sientes vacío», indica.

«Después de estos días con la familia, y con todos los mensajitos bonitos que voy leyendo por aquí, solo os puedo decir una vez más que gracias… Hacéis que todo sea más fácil», agrega. Y es que, Anita Williams ha pasado de ser uno de los rostros más odiados de España, tras su paso por La isla de las tentaciones, a ser uno de los más aplaudidos, por su valentía en Supervivientes.

«Volvemos a la rutina», anuncia con emoción. Volver a la vida de siempre, tras haber pasado más de 100 días de penurias en Honduras, no será fácil. Pero, la catalana ha confesado sentirse llena de energía y con muchas ganas de afrontar todo lo que venga. Eso sí, respecto al amor, eso ya es un capítulo que prefiere dejar aparte durante un tiempo.