Anita Williams ataca a Montoya por ocultar una mentira: «Me parece una tontería que lo siga negando»

La polémica entre Anita Williams y Montoya continúa. Han pasado casi dos semanas desde que Supervivientes 2025 concluyó su edición de manera definitiva. El desenlace de una aventura que ha dejado muchos cabos sueltos. De hecho, unas de las grandes sorpresas ha sido la mala relación que vuelven a tener la ex pareja de La isla de las tentaciones. Pues, a pesar de haberse dejado llevar por la pasión y haber confesado que siempre estarían ahí para el otro, poco han tardado en volver al punto de partida. Una complicada situación que, por lo que parece, empeora cada vez más. Por ello, el pasado viernes 27 de junio, la catalana regresó a De Viernes.

En esta ocasión, Anita Williams se sentó en el programa de Telecinco para hablar de los polémicos audios que se han filtrado. Mientras ella y Montoya se encontraban concursando en Honduras, el programa Fiesta mostró unos audios que, supuestamente, habían sido filtrados por el entorno de la catalana con el objetivo de perjudicar el concurso del sevillano. De esta manera, en los audios se ha podido escuchar como Montoya negaba su amistad con el que ha sido su defensor en el reality, Vier. Pues, supuestamente, fue él quien publicó en redes sociales un vídeo de la joven, de 27 años, hablando de sus problemas legales.

José Antonio León, colaborador del programa, le ha preguntado a la joven si cree que Montoya se ha retirado del foco público por estos audios filtrados. «Te digo que el material yo nunca lo he dejado preparado», desmintió Anita Williams. Asimismo, la joven explicó que, cuando salió de La isla de las tentaciones, tenía un grupo con «las pocas personas» que le defendían en ese momento. Fue a ellos a los que les envió los audios filtrados de Montoya.

«Ellos me dijeron ‘Habla con Montoya y si es su amigo que coja y los borre’ porque yo me está volviendo a ver con él antes de la emisión de ‘La isla’ y, una vez emitida, me he vuelto a ver con él y siempre hemos estado en contacto aunque no hayamos vuelto», indicó. Ante ello, Terelu Campos, presente en el plató, le preguntó si Vier no era amigo del sevillano.

«Lo conoce después de salir de La isla, o sea, entre septiembre y octubre», confiesa. Asimismo, respecto a la filtración, lo tiene claro. «Si yo hubiera dejado cosas preparadas, no hubiera dejado eso», dijo de manera contundente. Por otro lado, a la pregunta de si existe contenido de ella hablando mal de Montoya, no duda en negarlo.

Anita Williams en el programa: «Las cosas de casa, se quedan en casa»

«Para nada digo nada en contra de él, ni de mi relación. Yo de mi relación no he hablado nunca, ni de él tampoco públicamente, ni voy a hablar nunca. Al final es una persona que he querido y que quiero. Considero que las cosas de casa, se quedan en casa», indicó.

Lejos de dejarlo ahí, Anita Williams quiso hablar de la revelación que hizo en uno de los debates de Supervivientes. Pues, como es bien sabido por todos, confirmó que había tenido sexo con Montoya en Playa Misterio. «Sí que es verdad que el otro día en el plató me salió decir eso, pero porque Sandra dijo ‘Hoy vamos a hablar con la verdad’ y fue él el que me dijo ‘Habla cien por cien con la verdad’ y yo lo único que hice es contarla», sentenció.