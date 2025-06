Anita Williams explica por qué abandonó su casa con 15 años: «¿Cómo iba a explicar esto a mis padres?»

Supervivientes 2025 ha concluido de manera definitiva su paso por la parrilla televisiva. El popular reality de supervivencia ya ha proclamado a su flamante ganador, Borja González, y ha reunido a sus concursantes para zanjar todos los asuntos que tenían pendientes, algunos más peliagudos que otros. Pero, días antes, Anita Williams se presentó en el plató de De Viernes! con el objetivo de llevar a cabo su entrevista más personal hasta la fecha. Un encuentro televisivo donde, además de hablar del estado de su relación con Montoya, también abordó algunos de los sucesos que vivió en su adolescencia. Una oscura etapa de su vida que la marcó significativamente.

Tal y como la joven, de 27 años, ha relatado, su vida cambió en el momento en el que sus padres se divorciaron. Ésta complicada etapa de su vida tuvo lugar cuando tenía 15 años y fue tan traumático para ella que comenzó a revelarse contra el mundo. Fue entonces cuando todos comenzaron a conocer a la Anita rebelde. «Estaba todo genial y ellos lo hablaban detrás para protegernos. De un día para el otro nos sentaron en la mesa de la cocina y nos dijeron que se iban a separar», comenzó explicando en el programa de Telecinco. Un relato con el que prometía no dejar indiferente a nadie.

Durante los últimos meses, desde que se hizo conocida en La isla de las tentaciones, han sido numerosos los rumores que han circulado en torno al pasado de Anita Williams. Por ello, ha sido ahora que la joven ha querido contar su historia y su verdad. Sin mentiras ni teorías de por medio. Un paso por el que ha sido muy aplaudida.

La adolescencia de la catalana fue complicada a raíz de la separación de sus padres. De hecho, se difundió un «vídeo erótico» de ella por su instituto. Una complicada situación que le generó una mala imagen. «Hubo una chica que se inventó y dijo cosas de mí que no eran ciertas y todo el colegio empezó a burlarse de mí», confesó frente a los colaboradores del programa.

Pero, eso no fue todo. «Mandé un vídeo besándome con una chica en braguitas y sin nada arriba a un chico que era mi amigo y que estaba conociendo. Un año después se empieza a viralizar, pero a niveles de qué amigos de fuera de España me enseñaban el vídeo. Yo ni me acordaba y se lo había mandado a una persona de confianza», señaló.

Una situación muy complicada para ella y que no supo gestionar. Pues, tal y como ha confesado, era víctima de insultos y acoso en su centro escolar. «Sin decir nada a nadie, me voy de mi casa. Con 15 años, ¿Cómo le voy a explicar esto a mis padres? Eso era…», dijo al recordar el momento.

«Después de estar tres días fuera de mi casa y mis padres locos buscándome que se pensaban que me habían secuestrado o pasado algo fuerte, era de la vergüenza para que no vieran el vídeo, regresé a casa y luego ellos me intentaron calmar», contó con la voz entrecortada. Y es que, sus padres no dudaron en apoyarla en todo momento.

Sin embargo, la adolescente Anita Williams no aprendió la lección. Según reveló la ex superviviente, tras ello, comenzó a relacionarse con «malas compañías». De hecho, llegó a robar una camiseta en un centro comercial. Pero, debido a que quería estudiar para ser agente de Policía, tomó otra mala decisión: dar el DNI de una amiga suya.

Anita Williams se sincera sobre su pasado: «Fui directa a los Juzgados de Plaza Castilla»

Sin embargo, cuando su amiga recibió la denuncia a su nombre, no dudó en tomar represalias. Así pues, la chica denunció a Anita por suplantación de identidad. Un delito mucho más grave que por el que estaba siendo sentenciada y que la llevó a ser condenada a hacer horas de servicios a la comunidad. «Las hice todas menos 20», confesó.

«A los 4 años, me pica la policía la puerta en un hotel y me manda ir a por una citación», agrega. Pues, se había mudado de casa antes de acabar la condena. Fue entonces cuando se entera, en comisaría, que estaba en búsqueda y captura. «Fui directa a los Juzgados de Plaza Castilla, con 22 años y mi familia en Barcelona», confiesa. Pues, le contó a su madre lo que le había sucedido desde la cárcel, lugar donde llegó a estar encerrada cuatro meses.