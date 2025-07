El desgarrador testimonio de Eugenia Santana al contar su violación: «Hizo conmigo lo que quiso»

Eugenia Santana fue una de las grandes estrellas de la década de los 90 gracias a su título como Miss España en el año 1992, que la llevó a ser finalista de Miss Universo en 1993. Todo aquello la llevó a ser una estrella de la televisión, siendo presentadora habitual de programas de Telecinco como El gran juego de la oca, aunque aquello quedó lejos. La canaria ha vuelto a un plató, pero lo hace para contar el desgarrador testimonio de cómo fue violada en el verano de 2024, algo que ha conmovido por completo a los espectadores de ¡De Viernes!, programa por el que pasó en la noche del cuatro de julio.

Desde hace años está retirada de los medios y su última aparición en un espacio de Mediaset fue en 2023, cuando acudió a uno de los últimos Viernes Deluxe para hablar de su diagnóstico de bipolaridad, su complicado divorcio y cómo fue ingresada contra su voluntad en un centro psiquiátrico. Hasta ahora se mantenía alejada de los focos, pero en 2024 un doloroso suceso le ha cambiado la vida y no ha sido hasta un año después cuando ha querido contarlo en público, dejando una desgarradora entrevista que desde el programa ya anunciaban hace días.

Eugenia ha dado detalles de cómo fue aquella agresión que sufrió: «Lo que recuerdo es luchar. Él me agarraba muy fuerte de los brazos. Me bajó el vestido y empezó a hacer de mí todo lo que quiso, eyaculando en mi interior. Al día siguiente, a través de flashes, empecé a recordar las secuencias. Me sentía físicamente muy mal: dolorida, mis brazos me dolían, mis partes también…».

Entre lágrimas, la ex Miss ha comentado todos los problemas que tuvo que superar después de aquello: «Me sometí a todas las pruebas, porque por mi bipolaridad estoy tomando un tratamiento al cual no me puedo quedar embarazada, porque el feto saldría con malformaciones. Durante mucho tiempo fui al médico a hacerme pruebas de VIH y embarazo».

Su enfermedad mental, que sólo puede controlar manteniendo una vida ordenada y sin saltarse la medicación, se agravó por culpa de esta agresión, por si no fueran suficientes los problemas que tenía. «He tenido que estar con psicólogos, con psiquiatras e incluso, por voluntad propia, tuve que ingresarme en la unidad de psiquiatría de un hospital durante seis días, para recuperarme y volver a ser yo, porque no era yo», ha relatado a Santi Acosta y Bea Archidona.

Lo peor de esta historia es que sus agresores están muy cerca de ella, llegando incluso a volver a encontrárselos por la calle haciendo vida completamente normal. «Tengo miedo de volver a encontrármelos», de esta manera ha suplicado a las autoridades que agilicen los pasos para que la Justicia trate este tipo de delitos.

En un principio, Eugenia Santana interpuso una denuncia, pero decidió que por su estabilidad mental debía intentar pasar página lo más rápido posible, motivo por el que estaba convencida de que lo mejor era retirarla. Pero el destino quiso que se arrepintiese antes de hacerlo

«Decido poner la denuncia porque, justo el día antes de la ratificación, que me había mentalizado de quitarles la denuncia, me los encuentro en un centro comercial con mi hijo», ha recordado horrorizada. Por si no fuera suficiente con verles, hubo un acercamiento: «El principal agresor intentó otra vez hablar conmigo, otra vez reviví todo eso».

Por ahora Eugenia intenta vivir lo más tranquila posible y centrarse en el cuidado de su hijo y de su estabilidad emocional, algo que debe de controlar junto a sus médicos por culpa de su bipolaridad.