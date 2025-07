Una soltera de ‘First Dates’, contundente con su cita: «No quiero a un hombre simplón»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de participantes. De esta manera, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de ser testigos de citas tan particulares como la que vivieron Gloria y Manuel. El soltero, de 63 años, se presentó en el formato como un hombre que no se considera «guapo». Sin embargo, eso no le impide cuidarse para ser más atractivo. «No soy guapo porque sé que no soy, pero soy atractivo porque me gusta cuidarme. Me conoce todo Dios. Me llaman ‘Forever’ porque conocerme es fácil y olvidarme imposible», dijo en su presentación.

El participante confesó que ha ligado mucho a lo largo de su vida. Pero, a diferencia de Julio Iglesias, a él le falta la riqueza económica. Por ello, y tal y como él mismo ha revelado, recurre a su labia y a su buena presentación para conquistar el corazón de una mujer. Sin embargo, esta serie de características no han impresionado a su cita de First Dates. «No me ha gustado su cara. Son muchos los gestos que hace que no me gustan», dijo Gloria. Pero, aunque la primera impresión de ella no fue la más grata, él sí quedó encantado con la elección de su cita.

A pesar de este comienzo, ambos estuvieron de acuerdo en pasar al restaurante para seguir conociéndose. Sin embargo, no hubo manera. Gloria no terminaba de caer rendida antes los encantos de Manuel. «Como delgado y pulido sí que va, pero de cara no me gusta», confesó la participante en uno de los totales del programa.

Gloria no tuvo reparos en indicar que lo único que busca en un hombre es que tenga madurez mental. Pero, parece que este detalle no lo vió en su cita. «Me gustan los hombres que sean humildes, pero cultos. La cultura da seguridad», le dijo ella antes de contarle que ha escrito un libro. «Yo no soy nada simplona, así que no quiero a un hombre simplón», le dejó claro.

Pero, si la percepción de Gloria con su cita no era buena, todo empeoró cuando Manuel la piropeó y la invitó a Palma de Mallorca. Y es que, según la soltera, más que las palabras, lo que la ha incomodado ha sido la manera de ligar que ha tenido con ese gesto.

Gloria, en la decisión final de ‘First Dates’: «Yo contigo una cita como pareja, no»

«A este le duran dos telediarios. A la que le guste otra, ya está. Me acaba de conocer. Lo que quiere es complacerme en todo y a mí sí que me gusta un hombre detallista, pero que esté hecho», comentó ella en privado a las cámaras de First Dates. Por ello, en la decisión final del programa lo tuvo claro.

«Yo contigo una cita como pareja, no. No he sentido esa chispa. En principio como amigos», le dijo Gloria. Unas palabras que pillaron a Manuel por sorpresa, pues ya tenía asumido que su cita había conectado con él. Sin embargo, no le ha quedado más opción que aceptar la respuesta de la soltera y resignarse.