‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 13 de ayer, viernes 4 de julio?

Tu cara me suena, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser uno de los programas de entretenimiento que más éxito cosecha en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia continúa apostando por este formato que tantísimas alegrías les ha dado. Y no solamente eso, sino que consiguen superarse temporada tras temporada. ¡Es algo verdaderamente sorprendente! En esta decimosegunda edición, hemos podido comprobar cómo todos y cada uno de los concursantes están haciendo un excepcional trabajo sobre el escenario. A pesar de que han tenido que hacer frente a retos verdaderamente complicados, lo cierto es que han sabido cómo superarlos. ¡Y con creces! El pasado viernes 4 de julio, los espectadores de Antena 3 tuvieron la oportunidad de disfrutar de la Gala 13, en la que teníamos la oportunidad de conocer a un nuevo ganador pero, sobre todo, completar la lista de finalistas que acompañarían a Melani García.

Tras una noche espectacular en la que pudimos disfrutar de grandes actuaciones, como es la de la periodista Pilar Vidal que acudió como invitada a esta Gala 13 de Tu cara me suena 12, llegó el instante de valorar a los participantes. Por lo tanto, como suele ser habitual en este programa, primero fue el turno del jurado formado por Ángel Llácer, Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández. De esta forma, tras puntuar a los concursantes uno por uno y en orden de actuación, descubrimos que los peor valorados de la noche fueron Goyo Jiménez (20 puntos), Gisela (28 puntos) y Yenesi (31 puntos). En cambio, los que recibieron una puntuación más alta por parte del jurado de Tu cara me suena 12 fueron Esperansa Grasia (40 puntos), Mikel Herzog Jr (41 puntos) y Ana Guerra (45 puntos). A pesar de todo, como suele ser usual en este concurso de imitaciones, la última palabra la tenía el público.

Tan solo unos segundos después, Manel Fuentes recibió el sobre que contenía las votaciones de las personas que se encontraban en plató para disfrutar de esta gala. De esta forma, los espectadores de Antena 3 descubrieron que el 5 –la nota más baja al no participar Melani García tras haberse clasificado en la final- fue para Goyo Jiménez. La puntuación más alta, en cambio, fue para Ana Guerra. Por lo tanto, con el máximo apoyo del jurado y del público, la canaria se convirtió en la ganadora de la Gala 13 de Tu cara me suena 12.

«3.000 euros, amiga mía, en una noche tan importante y tan emocionante para ti», comentó Manel Fuentes, mientras entregaba el premio a la concursante. Acto seguido, la ex participante de OT 2017 decidió hablar: «Muchísimas gracias, de verdad, a mis compañeros, al público por ese pedazo de 12 y gracias al jurado, sé que no es nada fácil». Segundos más tarde, anunció que esos 3.000 euros irían para la Asociación Mi Princesa Rett.

‘Tu cara me suena 12’ ya tiene a sus finalistas

Tras sumar los puntos obtenidos en la Gala 13, Manel Fuentes fue desvelando el nombre de los concursantes que acompañarán a Melani García en la final. Así pues, descubrimos que en la segunda posición se encontraba Mikel Herzog Jr con 244 puntos. Acto seguido, supimos que la medalla de bronce de la clasificación la tenía Ana Guerra (233 puntos).

La cuarta clasificada para la final es Gisela, con un total de 228 puntos, mientras que la quinta plaza era para Bertín Osborne (206 puntos). Lo que nadie esperaba es que el artista fuese a ceder su hueco en la final para la siguiente participante, que en este caso era Esperansa Grasia (195 puntos). Por lo tanto, todos ellos se disputarán la oportunidad de llevarse la victoria en Tu cara me suena 12. ¡Ya queda menos para conocer el nombre del ganador!