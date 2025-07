No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 30 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, tuvieron la oportunidad de conocer a Ruslan, un abogado ucraniano de 31 años que llevaba aproximadamente cuatro años viviendo en Barcelona. Poco después de llegar al restaurante, el soltero desveló a Carlos Sobera el verdadero motivo por el que tomó la decisión de abandonar su país, y nada tiene que ver con la guerra, ya que el conflicto estalló después de que él diera ese paso.

«Vivo en España desde 2021. Soy ucraniano de Kiev, pero por dentro me siento español», comenzó diciendo Ruslan, y añadió: «No me hablo con mis padres porque soy gay. En Ucrania eso es muy complicado. Mi padre es político y no lo permite». Lejos de que todo quede ahí, el comensal de First Dates continuó explicando su historia: «Allí yo trabajaba como abogado y, cuando mi padre se enteró de que era gay, me quitó todo: mi dinero, mi coche, mi apartamento… Es horrible. Por eso me vine a vivir a España, porque necesito libertad y tengo solo una vida», aseguró. De ahí que decidiese comenzar una nueva vida en Barcelona: «En España me va bien. Tengo casa, amigos y trabajo, pero no tengo amor porque todo el mundo busca sexo y drogas. Yo busco a una persona que esté dispuesta a construir una vida y formar una familia», explicó el ucraniano.

Su cita para esa noche era Ezequiel, un dependiente en un comercio de 36 años que llegaba desde Madrid: «Quiero encontrar el amor verdadero y lo doy todo. Si hay que ir a la China, voy para allá», aseguró ante las cámaras del equipo de First Dates a su llegada al restaurante más famoso de la televisión.

La primera impresión de ambos fue bastante positiva. «Me gustan sus tatuajes y su cuerpo. Además, es muy moreno», comentó Ruslan. Poco después, el presentador de First Dates les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Como era de esperar, no tardaron en hablar de cuestiones personales para conocerse un poco más.

Poco a poco, Ruslan y Ezequiel se dieron cuenta de que entre ellos había mucha química pero, además, tenían muchísimas cosas en común. Algo que se incrementó cuando descubrieron que ambos buscaban lo mismo en el amor. Tras haberse besado antes de la decisión final, no hubo ningún tipo de sorpresa en el veredicto.

«Quiero tener más citas contigo y, si sigue bien, me iría contigo a Barcelona», comentó Ezequiel, visiblemente decidido a dar ese paso si así surge. El ucraniano, como no podía ser de otra manera, también se mostró dispuesto a tener un segundo encuentro con el madrileño: «Vamos a probar cómo va».