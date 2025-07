Anabel Pantoja sufre el peor golpe y vuelve al hospital: «Dolor y desesperación»

Lo que prometía ser un verano de descanso, celebración y buenos momentos se ha convertido para Anabel Pantoja en una cadena de incidentes difíciles de digerir. Tras semanas complicadas, la influencer ha revelado a sus seguidores un nuevo golpe físico y emocional que la ha llevado de nuevo al hospital. La sobrina de Isabel Pantoja, que cumplía recientemente 39 años rodeada de amigas, se ha visto obligada a interrumpir sus vacaciones tras un accidente doméstico de consecuencias más serias de lo que parecía en un primer momento.

Con un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie, Anabel Pantoja ha reaparecido mostrando el brazo inmovilizado. El contenido ha encendido las redes no solo por la escayola, sino también por la mezcla de emociones que transmite: dolor, resignación, humor y entereza. La empresaria, visiblemente afectada, ha contado cómo se produjo la lesión que la ha llevado a urgencias: una caída repentina que le provocó la dislocación del codo y un esguince en el pie, además de un susto considerable. «El viernes, sufrí una caída asquerosa donde me lastimé y jodí bien… se me dobló el pie y se me salió el codo literal», explicó, sin ocultar lo traumático del momento.

El golpe que ha recibido Anabel Pantoja

La gravedad del incidente no ha pasado desapercibida. Tal y como hemos explicado en LOOK, todo ocurrió de forma tan inesperada como desafortunada: en apenas unos segundos, pasó de estar completamente relajada a verse envuelta en una situación angustiosa. La caída sucedió justo después de subir a su habitación a por el biberón de su hija Alma. Con una imagen previa, sonriente en un ascensor, mostraba lo irónico del contraste entre lo que pensaba que sería un día más de vacaciones y lo que acabó siendo: una jornada que terminó en el hospital.

Fue al salir de la habitación cuando perdió el equilibrio y cayó con fuerza. El resultado fue inmediato: un golpe seco, un grito de dolor y una visita urgente a los servicios médicos. «Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación», reconocía Anabel. Pero no todo fue negativo. A pesar del accidente, quiso subrayar que estuvo arropada por personas muy importantes en su vida, que no se separaron de ella ni un instante: «Tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola. Todos saben quiénes son y solo puedo daros las gracias por no soltarme desde entonces. Os quiero».

La lesión llega después de varios episodios desafortunados que parecen haber marcado sus vacaciones desde el principio. Antes de la caída, Anabel ya había sufrido la pérdida de sus maletas y un desagradable episodio durante su paso por el aeropuerto de Barcelona, donde su hija Alma se vio involucrada en un momento especialmente estresante. Esa situación dejó huella y se sumó al cúmulo de experiencias que han convertido este verano en uno de los más difíciles que recuerda.

Anabel Pantoja supera el bache

La ex concursante de Supervivientes no ha podido disfrutar del arranque de su nuevo año personal como imaginaba. Rodeada de sus amigas Dulceida, Nagore Robles, Susana Molina y Marta Riumbau en la llamada Casa IN, esperaba días de sol, playa y desconexión. Pero lo que parecía ser un retiro perfecto entre influencers ha acabado convirtiéndose en una sucesión de contratiempos.

A pesar de las circunstancias, Anabel ha demostrado una vez más su capacidad para sobreponerse. En el vídeo publicado en redes sociales, no solo ha querido compartir lo ocurrido, sino que ha incluido música y bailes, intentando transmitir que, pese a todo, su esencia permanece intacta. Ha querido mostrar fortaleza, reivindicar su derecho a reír incluso cuando las cosas no van bien y lanzar un mensaje de superación con el que muchos de sus seguidores han empatizado de inmediato.

Sus palabras, llenas de agradecimiento hacia quienes la acompañaron en el peor momento, reflejan un profundo vínculo con su círculo más cercano. También ha dejado entrever que, aunque ahora toque reposo y paciencia, se siente con la energía necesaria para afrontar esta recuperación. «Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante», escribió, demostrando que, pese al dolor físico y al desgaste emocional, no piensa rendirse.

Alma, la hija de Anabel Pantoja

En medio de este escenario complicado, Anabel ha aprovechado también para compartir una reflexión que ha calado hondo entre quienes la siguen desde hace años. En una publicación anterior, acompañada de imágenes jugando con su hija Alma frente al mar, la sevillana abría su corazón con palabras sinceras sobre lo que supone ser madre y cómo esa experiencia ha transformado su forma de ver el mundo. «Con un año más y con Alma en el mundo, me he dado cuenta que la vida es para vivirla ya, ayer», escribió, poniendo de relieve que su prioridad absoluta ahora es su hija.

En esa misma línea, confesó que lo único que le importa en este momento es garantizar el bienestar de Alma, protegerla y asegurarse de que crezca feliz. La maternidad ha sido para Anabel un punto de inflexión. Su vida pública, sus compromisos profesionales y su papel como figura mediática han quedado, al menos por ahora, en un segundo plano.