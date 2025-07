Le Senne, número 1 de Vox: pros y contras

La entrada de Gabriel Le Senne en Vox se produce en el 2022 al ser invitado a formar parte de su equipo jurídico. Un año después, en las elecciones del 28 de mayo, le veremos en la candidatura de Vox al Parlament balear y por el pacto de legislatura firmado con el PP, acabará ocupando la presidencia de la Cámara autonómica. Especializado en Ley Concursal por la Universidad de Deusto, licenciado en Derecho por la Universidad de Comillas, antes de incorporarse a los servicios jurídicos de Vox durante 15 años ejerció de abogado en Palma, como experto en Derecho civil, mercantil y procesal.

Como puede observarse, su nivel de preparación es el adecuado para ser la segunda autoridad de la Comunidad Autónoma de Baleares. Nada que ver, lo que se dice absolutamente nada que ver, con el currículo de los podemitas que han presidido el Parlament o simplemente como integrantes de la Mesa del Parlament. De hecho, es una circunstancia reincidente el menosprecio a este cargo en los sucesivos Pactes de Progrés que hemos padecido. Según parece, pasa lo mismo a nivel nacional, viendo a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados y desde el minuto uno plegada a los deseos del macho alfa del PSOE, olvidándose de la división de poderes.

¿De verdad es la candidata ideal para los 156.000 votantes socialistas de Baleares? Claro que el recambio, su puppet Iago Negueruela, otro que tal, teniendo en su haber laminar sin contemplación alguna al sector crítico del PSIB-PSOE atrincherado en las asociaciones socialistas de Palma.

Resumiendo todo lo anterior, es una buena noticia que un jurista de la talla de Gabriel Le Senne ocupe la presidencia del Parlament Balear y desde la semana pasada elegido como número 1 de Vox en Baleares.

Ahora vienen los contras, desde el momento en que se ha decretado juicio oral por un presunto delito de odio. Es un hecho comprobado que la magistratura aquí en Baleares siempre ha mirado con lupa a los dirigentes de la derecha que se han sentado en el banquillo de los acusados, mientras los de izquierdas no parecen haber pasado tantos apuros. En el caso de Le Senne, incluso el fiscal solicitó archivar la causa, al no ver delito de odio en lo ocurrido en junio del año pasado durante un pleno del Parlament. Pese a ello, el juez decidió abrir juicio oral lo que equivale a sentar en el banquillo a Gabriel Le Senne. El fiscal dijo que no y el juez dijo que sí.

Le Senne dice estar muy tranquilo e incluso que saldrá indemne del juicio. Yo no estoy tan seguro. La Ley de Memoria Democrática es un manual de odio sistemático en toda regla y nunca mejor dicho. Por poco que puedan crucificarle, en aras de la corrección política, lo harán. No albergo dudas. He compartido con Gabriel Le Senne durante un par de años las reuniones de la junta directiva de Sociedad Civil Balear, él como secretario, yo como vocal de comunicación. Siempre le vi como una persona afable, sencilla y todo lo más, como alguien herido por la deserción del PP de unos valores éticos y morales, fundamentalmente para no desagradar a la izquierda.

Una izquierda que ahora mismo debe de estar frotándose las manos ante la posibilidad de descargar su pútrida artillería dialéctica, para desacreditar a una buena persona que simplemente pecó de neófito en los acontecimientos de junio de 2024. Basta con mirar el vídeo para comprobar que la ruptura de la fotografía de Aurora Picornell fue un accidente como consecuencia de un forcejeo innecesario, que para eso ya estaban los bedeles de la Cámara.

Lo que pasa es que Aurora Picornell, pareja del asesino de menorquines no alineados con el Frente Popular durante la Guerra Civil, es la mártir más adecuada para que ondee la bandera del odio, agitada por la nociva ley esa. Los agitadores de guardia ya deben de estar reunidos en sus checas para hilvanar un discurso que entienden demoledor, para acabar con el prestigio personal de Gabriel Le Senne. De paso volver al ¡que viene la ultraderecha!

Eso es algo que van a aplaudir con las orejas mis queridos 156.000 votantes socialistas en Baleares. O no, porque en las filas progresistas ya comienzan a darse cuenta de la ultrajante conducta de muchos de sus voceros afines.

Lo importante es que la sociedad balear, en su conjunto, sea capaz de alzar la voz y decir ¡basta ya! Confiemos que en breve la mayoría del Parlament derogue la modalidad balear de la Ley de Memoria Democrática porque es un detritus elevado al cubo. Llevamos media legislatura y parece claro que la seguridad jurídica ha regresado a nuestras vidas. Sigamos así y teniendo bien presente que cerrarle la puerta a otro Pacte de Progrés es una garantía de seguir adelante avanzando en derechos, por mucho que los progres sigan empeñados en vociferar en las redes que se están perdiendo. ¿Cuáles?

Querido amigo Gabriel Le Senne, te conozco lo suficiente para creer en ti y saber que el camino que te espera es particularmente duro. Por la insidia de tus enemigos, que ni saben qué significa el diálogo y el entendimiento. Lo pasarás mal, te lo aseguro, pero tal vez te lleves la sorpresa agradable de que tus conciudadanos le den la espalda al maleficio de tus opresores, entre ellos un PSIB-PSOE que parece haber optado por la maledicencia, palabra que es sinónimo de difamación, en definitiva de difamar, palabra que relata «desacreditar a alguien publicando algo contra su fama». La RAE.