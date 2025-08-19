Una noche mallorquina con sello aristocrático

Una noche mallorquina con el sello aristocrático y culto que sólo se vive en casa de Sonia Valenzuela deja siempre momentos inolvidables. Sus contemporáneos todavía no han encontrado una definición que sirva para cuadrar a esta mallorquina nacida en Sevilla capaz de sacarse un cum laude investigando a San Fray Junípero Serra, al mismo tiempo que poco a poco construye una casa maravillosa de la nada, mientras da clase a jóvenes adolescentes y en medio de este no parar, hace de madre presente. Y de suegra amantísima.

Lo cierto es que Sonia ha tenido suerte con la mujer que eligió su hijo mayor de la casa de España Pastoritx. La pareja, de la que tuvimos la dicha de asistir a su boda en la Catedral de Sevilla, ante la Virgen de los Reyes, ni más ni menos, ya demostró entonces que estaban hechos el uno para el otro. Se habían conocido en un avión y hasta hoy en que ambos han llegado a una plenitud a la que aspiran muchos. Inteligencias compartidas y mucho señorío en ambos.

Ella está bellísima y su saber ser no necesita adornos superficiales. Tiene clase, de la que no se aprende. Sirva este halago a modo de laudatio merecido extensivo a toda la familia que Sonia ha sabido mantener unida como una piña en la que es fundamental el respeto a los padres, a ambos, a Mariano España, y a la madre. Y a la familia de ambos. El respeto es la base de todo, el cariño nace de ese sentimiento capaz de perdonar, amar, querer sin necesidad de explicaciones que se dan por sí solas.

Hoy los tres hijos España de Valenzuela tienen casa en Pastoritx, que un día han de heredar legítimamente, y la Peñalba, la casa hogar que Sonia ha creado para ellos y para sus amigos, donde la esperanza se ve en cada esquina con nombre de educación e inteligencia.

Siento una profunda admiración por la que considero mi hermana adoptiva. Es como los Mercer Palou, caparruda -cabezota-. Y no saben ustedes lo bien que sienta tener a mujeres así cuando la cosa se pone complicada. Es una amistad que nació de manera espontánea en una fiesta de la Orden de Malta hace mil años y que se ha perpetuado en el tiempo. Por eso, cada vez que la jefa llama a filas, hay poco que nos disuada pues la diversidad y la diversión están aseguradas. Cuando el señorío es de sangre, poco más hay que contar salvo lo que otros quieran añadir. Los señores no juzgan, no opinan salvo que se lo pidas, no toleran maldades infundadas ni pretenden salvar a la humanidad con opiniones absurdas. Sonia sentó a su mesa a lo mejor de cada casa y no se escuchó nada de nadie que sonara a crítica o burla. Se habló de todo y más, de arte, teología, física cuántica y, por supuesto, algo del verano con aroma a cotilleo banal. Sí.

Hay cenas que son mucho más que un encuentro alrededor de una mesa: son un retrato vivo de la sociedad, una postal luminosa del verano que quedará en la memoria. Así fue la velada que la siempre impecable Sonia Valenzuela ofreció en su residencia, donde el estilo inconfundible de la anfitriona y sus hijos se hizo sentir en cada detalle: mesas vestidas con lino y cristal, velas encendidas al caer la tarde y esa atmósfera que combina distinción y calidez, difícil de lograr y fácil de recordar.

Entre los invitados mayores se encontraba lo más granado de la isla. Meggie y Nando Maura, hermanos de linaje, que ha de llevarse con gran orgullo, clase y presencia constante en los círculos más selectos, derrocharon simpatía y conversación. Tita Montaner, con su elegancia natural, dio ese toque de sofisticación discreta que tanto la caracteriza. Tita es hermana del conde de Zavella e hija de los anteriores en ostentar uno de los títulos más prestigiosos de España. Su casa de familia es de lo más bello que se conserva en Europa y como tal la siente suya, aunque hoy la gestiona el heredero. Tita es noble en grado sumo, elegante sin duda, pero la nobleza que se ve no se muestra, se nota. No necesita palacios ni más adornos para justificar el peso de esa casa inmensa en historia que lleva dignamente sobre sí.

La adoro, al igual que a Mila Gual de Torrella, miembro de una familia ligada desde siempre a la vida social y cultural de una de las más reputadas familias de Mallorca. Compartió anécdotas sobre sus últimos proyectos filantrópicos, muchas veces ocultos por su elegancia . Las tres hermanas Gual de Torrella Massanet, Blanca y María, son en eso igual de distintas que discretas. Otra gran dama, Blanca González-Miranda, notaria de prestigio, aportó lucidez y serenidad, reflejo de su sólida trayectoria profesional. Y, como no podía ser de otra manera, la noche tuvo el toque acompañado por Àngels, siempre atentos a que cada invitado se sintiera protagonista. Entre los amigos cercanos destacó José Cosme, cuya simpatía natural y don de gentes iluminan cualquier reunión. Es artista, además de ser un pozo de saber valenciano al que cada gesto le define en nobleza.

La velada reunió también a la nueva generación, demostrando que el relevo social llega cargado de energía y educación. Ignacio Moreno, notario pese a su juventud, es ejemplo de preparación y discreción; Mariano, Enrique y Pedro de España Valenzuela llenaron la mesa de frescura y buen humor; Fulgencio Rosselló de España aportó conversación ágil e interés genuino por cada tema. Las jóvenes Mercedes Tulla Valenzuela, Ana y Justine, con su encanto natural, pusieron la nota femenina y cosmopolita que completó el conjunto.

La cena transcurrió entre brindis, confidencias y proyectos de verano. Hubo anécdotas que hicieron reír a todos, recuerdos compartidos de otros veranos y planes para los que vienen. La anfitriona, impecable en todo momento, logró que cada invitado se sintiera en casa, mientras un servidor sentía la noche con ese aire internacional, elegante y espontáneo que convierte una simple cena en un acontecimiento de gran categoría, pero es que lo fue. Sin necesidad de adornos superfluos. Nos dieron las cuatro de la madrugada, bailando y olé.