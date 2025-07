Le Senne abre la puerta a encabezar las listas de Vox en las autonómicas de 2027

Nombrado este martes nuevo líder de Vox en Baleares, Gabriel le Senne ha asegurado este miércoles a preguntas de OKBALEARES que «por supuesto, estoy disponible» para liderar la lista de Vox al Parlament balear en las próximas elecciones autonómicas de 2027.

De esta forma, abre la puerta a ser el candidato aunque sabe perfectamente que en Vox mandan los que dirigen el partido desde la sede de Bambú: «Ni me postulo ni me dejo de postular, estoy a disposición del partido para lo que estimen conveniente».

El nuevo presidente de Vox Baleares ha asegurado asumir el cargo de la formación con «humildad, honor y responsabilidad» y lo ha atribuido a «una necesidad de renovación permanente» en un partido que, a su parecer, está «en pleno crecimiento».

Así se ha pronunciado el también presidente del Parlament balear en declaraciones a los medios, un día después que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox lo pusiera el frente de la formación en las Islas en sustitución de Patricia de las Heras. Ha comparecido junto a Manuela Cañadas, que todo apunta a que seguirá como portavoz del grupo parlamentario.

Le Senne, que será juzgado por un presunto delito de odio por romper una imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, ha confiado en que «no se da el escenario» de ser condenado por este hecho. «Estoy bien tranquilo y creo que esto demuestra que el partido también», ha afirmado.

Igualmente, no ha descartado ser el candidato de Vox Baleares en las próximas elecciones, asegurando que desde 2022 se puso «a disposición del partido para lo que estimen más conveniente». «Ni me postulo ni me dejo de postular», ha añadido, aunque ha confirmado que «por supuesto» está disponible.

Le Senne ha subrayado que «se irá viendo» quién será el interlocutor con el Partido Popular en futuras negociaciones y ha remarcado que Vox es un proyecto nacional. «Nuestro objetivo principal es llevar a Santiago Abascal a la Moncloa», ha apostillado.

Salida de Idoia Ribas

«En el partido caben todos los que estén dispuestos a trabajar por Baleares y por España», ha afirmado Le Senne, quien ha dicho no entender los motivos de la ex diputada de Vox Idoia Ribas, quien abandonó el partido hace unos meses y el grupo parlamentario la semana pasada.

Para el presidente de Vox, aquellos que «no caben» son «gente que busque sus intereses personales o que venga a crear inestabilidad» y, Ribas, «desde luego que inestabilidad ha generado». «Cuando alguien se preocupa en exceso por sus intereses personales y las cosas no salen como uno quisiera, pues entonces se producen esos enfados y esos choques», ha considerado.

Agradece el «trabajo excelente» de Patricia de las Heras

Le Senne ha agradecido el trabajo «excelente» realizado por su antecesora durante casi tres años en los que, ha agregado, ha hecho un trabajo «muy duro y que se le debe reconocer». Preguntado por los motivos del cambio de presidencia, ha dicho no saberlos «exactamente».

«No conozco los motivos concretos, pero todo partido está en permanente cambio, hay distintas etapas y hay una necesidad de renovación permanente, sale una gente, entra otra, cambian las circunstancias o se va conociendo mejor a las personas, viendo dónde pueden dar más de sí», ha expuesto.

Tras su nombramiento, ha explicado, se conformará el Comité Ejecutivo Provincial y próximamente se anunciarán los nombres que ocuparán los cargos para los que se buscarán «los candidatos más ideóneos».

Por otro lado, preguntado por la situación en Torre Pacheco derivada de los altercados que vienen produciéndose en los últimos días, Le Senne se ha remitido a las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha defendido la propuesta de «sacar a los delincuentes y a los que entran ilegalmente».