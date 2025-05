La diputada del grupo parlamentario Vox, Idoia Ribas, se da de baja de Vox aunque seguirá como diputada en el Parlament balear. Ribas ya no está afiliada al partido de Santiago Abascal porque se dio de baja el pasado 29 de abril, aunque sigue como miembro del grupo parlamentario y tiene la intención de votar lo mismo que sus compañeros en las votaciones parlamentarias.

Ribas, no obstante, no descarta abandonar el grupo parlamentario si «siguen las actuaciones de hostigamiento, acoso y mobbing» que ha asegurado que sufre. La diputada ha criticado que conoce el sentido del voto de su grupo en el mismo momento de la votación, «cuando Manuela Cañadas levanta la mano». En esta línea, ha asegurado que nunca votará en contra de sus valores y que si en algún momento no está de acuerdo con el sentido del voto que anuncia la portavoz, votará acorde a sus principios.

Ribas ha señalado que hay otros casos en los que diputados de Vox continúan en los grupos parlamentarios pero han abandonado el partido, como Carlos Verdejo, diputado de Vox en la Asamblea de Ceuta que solicitó su baja hace meses. Así lo ha asegurado la diputada en declaraciones al periodista Gabriel Torrens en Es la mañana de Baleares.

La tercera diputada de Vox Baleares que se da de baja, después de Xisco Cardona y Agustín Buades, ha reprobado que para los de Santiago Abascal «primen los intereses nacionales por encima de los de los ciudadanos de Baleares». Según la diputada díscola, la ruptura del acuerdo entre PP y Vox en las Islas se hizo bajo «la excusa de la acogida de menas» que, a su criterio, no es válida porque en Baleares no es competencia del Govern sino de los consells insulares.

La diputada sostiene al respecto que «la ruptura del acuerdo de gobierno con la excusa falsa de que el PP está a favor de acoger menas, sólo obedece a una estrategia partidista equivocada por parte de Abascal y su cúpula, que ha paralizado la aplicación de todas las medidas que se pactaron a cambio de que el PP gobernase en solitario».

Precisamente, fue Ribas la que firmó el acuerdo con el Partido Popular para que gobernara Marga Prohens y ahora sostiene que se le ha «regalado la legislatura al PP», lo que constituye «una traición a todos los votantes de Vox».

En este sentido, señala que fue «un grave error dejar de ser un partido regional (Actúa Baleares)» para integrarse «en un partido nacional, cuya cúpula está únicamente pendiente de contar escaños en el Congreso para ver cuántos le faltan, que de los verdaderos problemas de los españoles y no digamos los españoles de Baleares, que sólo aportamos ocho diputados al Congreso».