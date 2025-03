Manuela Cañadas: «Seguiré defendiendo el programa de Vox mientras Abascal me lo permita»

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, se ha defendido de los ataques del PP y ha asegurado que algunas informaciones que apuntaban que el Govern habría pedido la cabeza de Cañadas como condición para negociar unos presupuestos autonómicos son «un chantaje de Marga Prohens». Ante esto, la dirigente de Vox ha afirmado que cuenta con el respaldo de su partido: «seguiré defendiendo el programa electoral de mi partido mientras Santiago Abascal me lo permita».

Así de contundente se ha mostrado este miércoles Manuela Cañadas, quien ha explicado que su misión en política es «cambiar las cosas y ser fieles a los principios y a los votantes de Vox» y no a «ocupar un asiento y atornillarme en él». «Supongo que soy incómoda porque no cedo ante el PP y defiendo el programa de mi partido», ha dicho.

En relación a las informaciones que dicen que Prohens ha pedido la retirada de Cañadas como condición para negociar unos presupuestos autonómicos entre ambos partidos, la portavoz de Vox en el Parlament ha manifestado: «Me parece muy fuerte que alguien tenga la osadía de pedirle a un partido la cabeza de un portavoz. El PP no es nadie para pedir mi cabeza».

«Si Abascal pidiera me dijera de dimitir, me iría», ha asegurado Cañadas. Sin embargo, ha recordado que cuenta con el apoyo de los líderes nacionales del partido, por lo que ha afirmado que no tiene «ningún miedo» a que «pidan mi cabeza».

Es por ello que ha instado al PP a que «se deje de ataques personales a mí y a mi partido». A la vez, ha exigido al Govern balear que «decida si su socio es Vox o es el PSOE o Més per Mallorca».

Por otro lado, Cañadas ha recordado al PP que gracias a los votos de Vox «han podido cumplir con el 80% de su programa electoral y sólo el 3% del nuestro». Por este motivo, la dirigente de Vox en Baleares ha pedido a los populares que sean «agradecidos» a la hora de negociar y «tengan en cuenta nuestro programa electoral».

Decreto ley sobre vivienda en Palma

Respecto al decreto al decreto ley para desbloquear suelo en Palma y construir 20.000 viviendas, Cañadas ha ratificado la negativa de Vox a votar a favor de dicha medida ya que «no gobernamos sólo para Palma, sino para todos los municipios». «Es un decreto incompleto, un decreto parche que no soluciona las cosas», ha indicado.

«O se negocia y se cambia o no se va a apoyar», afirmó la portavoz de Vox en Baleares la pasada semana, quien aseguró que el borrador del decreto ley del PP «es absolutamente insuficiente».