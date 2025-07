La depresión de Dani Rovira tras superar su cáncer: «Nunca creí que me iba a pasar a mí»

Superar un cáncer siempre es motivo de celebración, tanto para el enfermo como para amigos y familiares, pero sólo el que lo padece saber qué ocurre en realidad en cada momento de la enfermedad. De eso se ha encargado Dani Rovira, que en una reciente entrevista ha contado cómo, tras saber que se estaba recuperando de la enfermedad, llegó otro momento complicado, que contrastaba con la alegría que debía tener por las buenas noticias. El humorista tuvo que superar después una depresión de la que ahora ha dado detalles.

En pleno éxito de su carrera como actor gracias a películas como Ocho apellidos vascos, en el año 2020 una noticia cayó encima como una losa al comunicar que sufría linfoma de Hodgkin, uno de los tipos de cáncer más agresivos y que afecta al sistema inmune de nuestro cuerpo. Durante la pandemia tuvo que recibir tratamiento, con las complicaciones y riesgos que tenía durante los meses más duros de la Covid y las restricciones, pero a los meses pudo anunciar que estaba curado.

Sin avergonzarse de su cambio de imagen por la falta de pelo y el peso perdido por el tratamiento, todo parecía comenzar a ir mejor para el andaluz. Con su recuperación y la relajación de las prohibiciones, la vida debía de sonreírle, pero en el año 2021 no fueron a mejor para él.

Pese a que la enfermedad había remitido, fue su salud mental la que se vino abajo, llegando a una depresión de la que hasta ahora no había querido dar muchos detalles. «Cuando tu cuerpo se enfría y baja la revolución, piensas: ‘¡Por lo que he pasado!’. Y ahí es cuando te pegas el gran ostión», así describe cómo fue el gran cambio que vivió después de centrarse en su recuperación.

Ojalá pudiese vivir todos los días lo que viví cuando me curé. Fue una epifanía brutal, pero es después cuando empiezas a no estar bien», ha confesado en una entrevista concedida a El País. «Nunca creí que me iba a pasar a mí. Pensaba que era de gente débil», asegura, aunque después de su depresión le ha cambiado por completo la forma de pensar.

«Al revés. Tiene que ver con cierta valentía», aunque explica que su gran motor en esos momentos fue su mascota, siendo Dani Rovira un gran amante de los animales. «Algunas mañanas no me habría levantado en todo el día si no hubiese tenido a la perra», dice.

Por desgracia, para el actor no es la primera vez que le pasa algo así. Aunque pueda sorprender, el éxito de Ocho Apellidos Vascos pilló a todos sus protagonistas por sorpresa, incluso Carmen Machi llegó a decir que al ver por primera vez la película ya montada no le hizo ninguna gracia, pero a Rovira le afectó de otra manera.

A Dani convertirse en el hombre más famoso de España le llegó a sobrepasar. «De la noche a la mañana comenzaron a pasar cosas extraordinarias», asegura en la citada entrevista, ya que comenzó a ser perseguido por la calle y su relación con Clara Lago, compañera de rodaje, se convirtió en noticia en los medios, algo a lo que no estaba acostumbrado. Precisamente fue ella la que le recomendó acudir a terapia, cuando le vio llorar sin motivo aparente en pleno éxito.