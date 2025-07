Lo tienes en tu WhatsApp y es un peligro: esta estafa se aprovecha de los contactos de tu móvil y puedes evitarlo

WhatsApp es, sin duda, una de las aplicaciones más utilizadas en nuestro día a día. Por esta razón, es un canal muy atractivo para que los estafadores y los spammers traten de aprovecharse de nosotros. Muchos no se dan cuenta de que el hecho de tener contactos antiguos, con los que no hemos hablado en años, en la agenda, puede ser una puerta abierta a riesgos de seguridad y privacidad que pasan completamente desapercibidos.

La mayoría de las personas tienden a guardar números de teléfono durante años sin pensar si siguen siendo relevantes. Pero con el tiempo, los números pueden cambiar de dueño, y esos contactos que consideramos seguros pueden convertirse en desconocidos con malas intenciones. Por eso, es fundamental revisar la agenda cada cierto tiempo y eliminar esos números que ya no tienen sentido tener. Así reducimos la posibilidad de caer en trampas y estafas.

El riesgo oculto de los contactos antiguos en WhatsApp

Este fenómeno es muy parecido a lo que ocurre con los DNI, que también se pueden reasignar con el paso de los años. Así, un número que guardaste hace 10 o 15 años puede estar ahora en manos de un completo extraño. Y este desconocido podría tener acceso a tu WhatsApp si no has eliminado ese contacto. De esta manera, un contacto antiguo en tu agenda puede transformarse en una amenaza para tu privacidad y seguridad.

Los spammers y estafadores aprovechan precisamente esta dinámica para hacer «su agosto». Se hacen pasar por personas que conociste tiempo atrás o intentan engañarte fingiendo ser alguien de confianza. La técnica más común es el famoso «hijo en apuros», un clásico de las estafas en WhatsApp, donde te escriben fingiendo una emergencia para pedirte dinero o datos personales. Al tener números antiguos en tu lista, ellos pueden enviar mensajes desde esos números, aumentando la credibilidad del engaño.

Cómo saber si un contacto antiguo es una amenaza

No todos los contactos antiguos son automáticamente un problema, pero sí que debes ser muy precavido. Cuando recibes un mensaje o llamada de alguien que crees conocer, pero no estás seguro, lo primero que debes hacer es confirmar la identidad de esa persona. Por ejemplo, puedes comprobar su foto de perfil, si la tiene actualizada y corresponde a quien crees que es. También es una buena idea preguntar a conocidos en común para verificar que ese número sigue perteneciendo a la misma persona.

Si notas algo extraño, como un cambio brusco en la manera de escribir o la solicitud de algo fuera de lo común, sospecha. Los estafadores muchas veces evitan revelar que son ellos y tratan de mantener la apariencia de confianza para que bajes la guardia. Si decides hablar con esa persona y observas que no responde como esperabas, o simplemente te dicen que te has equivocado de número, no dudes en eliminar ese contacto inmediatamente.

La importancia de hacer limpieza periódica

Para protegerte, es fundamental que cada cierto tiempo hagas una limpieza en tu agenda de contactos. Esto no significa borrar a todas las personas que conociste, sino eliminar aquellos números que ya no te aportan nada. Esto puede ser una tarea sencilla pero muy eficaz para mejorar tu seguridad digital.

Para hacerlo, puedes empezar preguntándote: ¿cuándo fue la última vez que hablé con esta persona? ¿Sé si sigue usando este número? ¿Estoy seguro de que es alguien de confianza? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, lo más prudente es borrar ese número.

Medidas extras para proteger tu privacidad

Además de mantener limpia tu agenda, hay otras medidas que puedes tomar para mejorar tu seguridad en WhatsApp:

Configura la privacidad de tu perfil : ajusta quién puede ver tu foto, tu estado o la información personal. Lo ideal es limitarlo sólo a tus contactos más cercanos.

: ajusta quién puede ver tu foto, tu estado o la información personal. Lo ideal es limitarlo sólo a tus contactos más cercanos. Activa la verificación en dos pasos : esto añade una capa extra de protección para que nadie pueda acceder a tu cuenta sin un código adicional.

: esto añade una capa extra de protección para que nadie pueda acceder a tu cuenta sin un código adicional. No compartas códigos de verificación : nunca envíes a nadie el código que WhatsApp te envía por SMS.

: nunca envíes a nadie el código que WhatsApp te envía por SMS. Evita aceptar solicitudes de desconocidos: si alguien que no tienes guardado te escribe, piensa dos veces antes de contestar.

En definitiva, la seguridad en WhatsApp depende en gran medida de cómo gestionamos nuestra agenda de contactos. Tener números antiguos guardados puede parecer inofensivo, pero en realidad es una puerta abierta para estafadores y spammers que buscan aprovecharse de nuestra confianza.

Por eso, hacer una revisión y limpieza periódica de tu lista de contactos es una estrategia efectiva para mantener tu privacidad a salvo. En el mundo digital, donde la confianza es clave, es mejor ser precavido y no dar facilidades a quienes buscan engañarte. Así que tómate unos minutos, revisa tu agenda, elimina esos números que ya no usas y protege tu WhatsApp como se merece. Tu seguridad y tranquilidad lo agradecerán.