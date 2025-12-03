Mediaset retira la docuserie de Rocío Carrasco tras la condena a los productores

Mediaset ha retirado de Infinity, su plataforma de streaming, el documental de Rocío Carrasco, después sus productores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, hayan sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio. Los también responsables de Sálvame han cometido un delito de delito de revelación de secretos, cometido cuando en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva desvelaron una sentencia contraria a Rocío Flores cuando ella era aún menor de edad.

En estos momentos, la plataforma Mediaset Infinity no permite el acceso a los capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva, pero tampoco la web oficial de Telecinco a través de su apartado ‘a la carta. Ambos enlaces redirigen automáticamente a la página general de la cadena. Lo mismo ocurre con la segunda parte de la docuserie, titulada En el nombre de Rocío.

Así es la docuserie

En marzo de 2021 se emitió en Telecinco, Rocío: contar la verdad para seguir viva, docuserie en la que Rocío Carrasco, hija de la cantante Rocío Jurado, narraba unos supuestos malos tratos por parte de su ex marido y padre de sus dos hijos, David y Rocío Flores.

Rocío: contar la verdad para seguir viva estaba producido por La fábrica de la tele, empresa dirigida por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables, en esa época, de varios programas de éxito en Telecinco tales como Sálvame o Deluxe.

En uno de los capítulos de la mencionada docuserie, se narraba un episodio entre Rocío Carrasco y su hija cuando ésta todavía era menor. Es por ello que Rocío Flores denunció a Cornejo y a Madrid.

La condena

El pasado 27 de noviembre se supo que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que, aunque antes se hubieran publicado informaciones sobre los hechos ocurridos cuando Rocío Flores era menor de edad, «más que un secreto, es la intimidad». Recordemos que está prohibido difundir sentencias judiciales de menores de edad y que este docurreality lo hizo en horario de prime time. Además, «los acusados, no obtuvieron la autorización expresa de Rocío Flores, única persona legitimada para autorizar que esa información que contenía aspectos íntimos y reservados de su privacidad, por afectar a su esfera más íntima y personal, pudiera formar parte de un documental, y a la postre, fuese difundida en un canal de televisión», recoge la sentencia.