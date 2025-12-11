Haaland se deja querer: «El Bernabéu es uno de los sitios donde quieres jugar, es increíble»

Erling Haaland se deja querer por el Real Madrid tras jugar, otra vez, en el Santiago Bernabéu. Tras la victoria del Manchester City en el encuentro de Champions, el jugador noruego elogió a algunos jugadores del equipo blanco -sobre todo a Asencio-, pero además dejó una frase de admiración sobre el estadio Santiago Bernabéu.

«Es uno de los sitios donde quieres jugar. Mira es increíble. Es el tipo de partido que quieres jugar», comentó Haaland mientras miraba el Bernabéu. Es una frase que alimenta los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid, porque de esa forma podría disfrutar siempre del estadio madridista.

El noruego, que marcó un gol -de penalti- en la victoria del Manchester City al Real Madrid se deshizo en elogios con Raúl Asencio, curiosamente por «intentar empujar y buscar bronca»: «A mí, personalmente, me gusta. No me importa. Siempre quieres jugar contra los mejores». Además, también explicó que «con Rüdiger también he tenido grandes batallas. Hoy ha buscado demasiada guerra y me empujó».

Sobre la ausencia de Kylian Mbappé, que no pudo jugar el partido por unas molestias físicas, Haaland aseguró echarle de menos: «No nos gusta que nadie esté lesionado. Esperábamos jugar contra él. Pensé que iba a poder jugar contra él. Cuando tienes que jugar contra Kylian y él no juega, no estás feliz porque quieres jugar contra los mejores».

Tras el 1-2, Haaland aseguró que su City podría haber marcado algún gol más en el Bernabéu: «Pudimos meter un gol más, ¿sabes? Estuve cerca de meter uno más en la segunda parte. Jeremy estuvo cerca varias veces, pero el partido fue un poco caótico. No pudimos controlarlo y fue difícil. En general, es difícil venir a jugar aquí. Estamos muy contentos».

Por su parte, Haaland completó su análisis del partido defendiendo el nuevo modelo de la Champions porque para él «es genial» que «se puedan jugar más partidos».