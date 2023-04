Fernando Alonso 45 – Alpine 8

En Alpine están frustrados por lo sucedido en el GP de Australia el pasado domingo. Sus dos pilotos se fueron contra el muro por un toque entre ellos mientras Fernando Alonso volvía a subir al podio, el tercero consecutivo. Los resultados demuestran que el asturiano acertó al salir de la escudería francesa para marcharse a la británica, sólo hay que ver la clasificación de pilotos. El piloto español suma casi seis veces más puntos que Pierre Gasly y Esteban Ocon juntos.

Con sus tres terceros puestos, Alonso suma un total de 45 puntos por los ocho del equipo Alpine. El equipo que dirige Otmar Szafnauer, quien dijo que el bicampeón del mundo no podría aguantar el ritmo de esta Fórmula 1 por la edad, ha pasado de ser el cuarto mejor de la parrilla al sexto con bastante diferencia sobre el quinto, McLaren.

Pese a que el jefe de los de Enstone no confiaba en el rendimiento del asturiano, ahora sus palabras se están volviendo en su contra. Fernando ha conseguido 45 puntos en las tres primeras carreras y es tercero del Mundial, a nueve puntos del segundo, Sergio Pérez. Mientras el Aston Martin se encuentra peleando por el título, Gasly y Ocon apenas han logrado sumar cuatro puntos cada uno en lo que va de temporada.

Está claro que Alonso acertó con su decisión pero más que sigue siendo el mejor piloto de la parrilla, cosa que no supieron valorar en Alpine ya que se decantaron por Ocon antes que por la experiencia del español. Ahora, el campeón del mundo en 2005 y 2006 está goleando a su ex equipo sin ayuda de nadie. Mientras tanto en el equipo francés se lamen las heridas por lo ocurrido en Australia.

En un comunicado enviado a la prensa, Otmar Szafnauer, algo cabizbajo, no quiso culpar a ninguno de sus pilotos: «Cada uno se disculpó, cada uno piensa una cosa, pero fue un caos. Si Pierre no se hubiera ido largo en la primera curva, pero mucha gente lo hizo, entonces creo que habría estado más adelante, y Esteban, al mismo tiempo, siguió a Tsunoda en la trazada». Ahora, les toca olvidar lo sucedido y pensar en la prueba de Bakú. Aunque mejor que no miren la clasificación porque igual se arrepienten de no haber apostado por Alonso.