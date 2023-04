Clasificación de pilotos y de constructores en el Mundial de F1 tras el GP de Australia 2023

Max Verstappen sigue intratable. El vigente campeón del mundo es más líder tras la victoria en el GP de Australia de Fórmula 1 donde dominó con mano firme. El Red Bull sigue siendo muy superior a todos y el neerlandés aprovechó el error en la qualy de Sergio Pérez, que le hizo salir el último. El mexicano terminó séptimo y mantiene la segunda posición de la clasificación del Mundial tras el tercer puesto de Fernando Alonso.

El piloto español de Aston Martin sigue tercero en la clasificación de pilotos pero ha logrado recortarle puntos a Checo, que era su principal objetivo en esta carrera, y se queda a nueve puntos del segundo puesto después de que el mexicano terminara quinto. Por su parte, Lewis Hamilton desempata con Carlos Sainz en la cuarta plaza mientras el madrileño se queda quinto empatado a puntos con Lance Stroll en la general tras terminar cuarto en Australia.

DRIVER STANDINGS 📊

Max Verstappen extends his lead 💪

And, Lewis Hamilton moves up the order! #AusGP #F1 pic.twitter.com/VoVTq8lGjc

— Formula 1 (@F1) April 2, 2023