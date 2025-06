Ferrari es un polvorín: cambio de jefe a la vista y descontento general de Leclerc y Hamilton

Se avecina terremoto en Ferrari. Históricamente, en cualquier equipo de Fórmula 1 en el que las cosas no van bien lo normal es tomar decisiones drásticas para buscar una mejora, más si cabe en un clásico como es el de Maranello. Que la escudería italiana no gane e incluso no luche por títulos no es nada nuevo, pero lo que no se esperaban es que este Mundial de 2025 con la dupla Charles Leclerc-Lewis Hamilton no peleasen ni por podios.

Por eso, en la directiva de Ferrari ha crecido el descontento con el jefe de equipo, Fred Vasseur, a quien señalan como máximo responsable de lo que está ocurriendo sobre la pista con sus dos pilotos a nivel estratégico. Es tal el enfado que la prensa italiana sacó a la palestra el nombre de Antonello Coletta como potencial sustituto, lo cual pone en jaque el futuro de Leclerc y Hamilton.

Coletta es el actual jefe de Ferrari en el equipo que compite en el Mundial de Resistencia. Este y Vasseur ya pugnaron en su momento, concretamente en 2022, por convertirse en el recambio de Mattia Binotto, que dejó Maranello después de toda una vida (28 años). El francés fue el elegido, aunque si se mantiene la mala dinámica de la escudería en el campeonato de F1 podría ser destituido, bien en el parón de verano o al finalizar la temporada.

Vasseur, de hecho, acompañó el año pasado a Coletta en el box de Ferrari durante las 24 horas de Le Mans. Esta vez no puede acudir a la cita en La Sarthe porque demasiado tiene con centrarse en Leclerc y Hamilton en el Gran Premio de Canadá, dos pilotos que podrían formar parte de esa revolución a la vista en el equipo italiano.

Leclerc duda y Hamilton no se ve futuro

Por un lado, el contrato de Leclerc contiene una cláusula que, pese a haber firmado hasta 2029, permite que ambas partes revisen a finales de este campeonato la situación con el monegasco. Este, tras el gran final de Ferrari el pasado curso con Carlos Sainz como compañero y propulsor del último monoplaza (se quedaron a 14 puntos de McLaren por el título de constructores), está frustrado al no tener un coche que le permita luchar por grandes objetivos.

Leclerc es quinto en la tabla de pilotos con 94, 43 por debajo de Max Verstappen, vigente campeón, y muy descolgado de la pelea por el liderato, que lo ocupa Oscar Piastri con 186. El monegasco, eso sí, ha conseguido subir tres veces al podio en las nueve primeras carreras, dando una paliza en este sentido a su nuevo compañero, Hamilton, que directamente si todo sigue así se plantea seriamente la retirada de la F1.

El inglés está mostrando una cara que pese a sus casi 20 años en la categoría nunca se le había visto tan abatido. Sexto, a 23 puntos de Leclerc y sin podios ni victorias, salvo la del sprint del GP de China, Hamilton da la sensación de que su única ambición es que pase este Mundial lo más rápido posible y pensarse si confiar en un monoplaza más contundente de Ferrari el próximo curso.

Posible juego de sillas en Ferrari

Mucho de esto dependerá de lo que ocurra con la jefatura, ya que Vasseur se la juega y a Coletta le han puesto un ambicioso reto. Si Ferrari repite la victoria este fin de semana en Le Mans y logra conquistar el título en el WEC (su primer coche es líder del Mundial de Resistencia con 75 puntos y el segundo le sigue con 57, el del español Miguel Molina), el italiano tendrá muchas opciones de arrebatarle el puesto a su colega. Lo que suceda a partir de ahí con Leclerc y Hamilton es un auténtico misterio. Ofertas no le faltarían al monegasco; al británico, cuesta más pensar que vaya a tener demasiados pretendientes si mantiene esta aciaga versión…