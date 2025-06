Carlos Sainz da un ultimátum a Williams: «Me estoy empezando a impacientar…»

La paciencia de Carlos Sainz se está agotando y pese a que su recuerdo más reciente sea amargo por el decepcionante fin de semana de Williams en Montmeló, el piloto español no olvida que antes tiraron a la basura varias oportunidades de sumar más puntos. Sus buenas clasificaciones, con un FW47 a la altura de los mejores monoplazas en vuelta rápida, no se han traducido en grandes resultados hasta el momento, una dinámica con la que quiere acabar de una vez por todas en el Gran Premio de Canadá.

Sainz ve en el circuito de Gilles Villeneuve su oportunidad perfecta para despegar de una vez por todas en el Mundial de Fórmula 1 2025 con Williams, un equipo que le ha dado una gran sorpresa por el subidón respecto al año pasado, pero que aún le sigue condenando con sus fallos en los planteamientos de las carreras y en la estrategia desde el muro durante las mismas.

Por eso, Sainz no tiene tiempo que perder, y tampoco Williams, cuyas características se asemejan más a trazados como el canadiense que al de Barcelona, de donde el madrileño salió muy disgustado tras su decimocuarto puesto en el GP de casa. Antes, había enlazado cuatro carreras consecutivas sin bajar del top 10 (octavo en Arabia Saudí, noveno en Miami, octavo en Imola y décimo en Mónaco), pero los resultados realmente pudieron ser bastante mejorables.

Sin embargo, en cuestión de dos semanas y a falta de que se confirmen los pronósticos sobre la pista, Williams pasa de luchar por meterse en Q3 a ser serio candidato al top 5 y, por qué no, al podio. Antes de ello, Sainz dejó claro cómo se siente: «Estoy empezando a impacientarme un poco con eso porque hemos hecho nueve carreras y he sido rápido. Creo que me he adaptado bien al coche y al equipo. Pero por una razón u otra no estoy sumando puntos y es hora de poner las cosas en orden».

«Venimos de la peor carrera del año, pero venimos a uno de los mejores circuitos del año. Esperamos ver un cambio de prestaciones muy grande. A ver si en Canadá por fin podemos hacer un fin de semana limpio, sin problemas y conseguir muchos puntos que es lo que me apetece y lo que empezamos a merecer. Por muy rápido que vaya en el Williams los resultados no acaban de llegar», insistió.

Sainz mira hacia adelante y evita hablar de Hamilton

También fue preguntado acerca de la situación de Lewis Hamilton, su sustituto en Ferrari, que se fue de Barcelona afirmando que había sido «la peor experiencia» de su «vida» en una carrera. El madrileño fue más comedido: «Yo en Barcelona tuve un fin de semana flojo. En mi caso, simplemente intento no reaccionar de forma exagerada. Sé que es parte del proceso, aprenderlo como una lección difícil de aprender porque, además, era mi gran premio de casa, pero intentaré aplicar todo lo que pueda de ese fin de semana al siguiente y mantener ese proceso de aprendizaje y adaptación».

Sainz llega reforzado a Montreal unos días después de darse un baño de masas en Madring, donde se inauguró parcialmente el circuito de IFEMA donde se celebrará en septiembre de 2026 el primer GP de Madrid en su nuevo recorrido urbano. «Fue un eventazo. Me lo pasé genial, no me esperaba ver tanta gente joven. Salió a pedir de boca. Lo único que ha creado es más ganas de que llegue el GP en septiembre del año que viene», recordó el madrileño.

Carlos se rearmó de moral con el cariño de más de 70.000 aficionados y ahora le toca devolverlo con un gran resultado en Canadá, donde en 2022 con Ferrari les deleitó con un segundo puesto a nueve décimas de Max Verstappen por la victoria.