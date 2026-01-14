El truco de un experto en plantas para saber cuánto tienes que regarlas: «Con que el agua llegue…»

Saber cuánto tienes que regar las plantas es esencial para que estén sanas, un experto nos explica un truco que nos cambiará la vida. Volvemos a la rutina y con ella a la misión imposible de salvar a esas plantas que quizás nos han regalado en estos días de celebración. Uno de los retos que nos podemos marcar en estos días es aprovechar al máximo este elemento verde que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Es hora de saber qué dicen los expertos a la hora de regar unas plantas que necesitan de esa agua para sobrevivir. En especial, si somos conscientes que cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que podemos hacer para mantenerlas siempre en plena forma y hacerlo de la mejor forma posible. Con posibles gestos que pueden convertirse en la manera de mantener un jardín en perfectas condiciones en casa. Un buen aliado de los cambios que pueden convertirse en el plus de buenas sensaciones que necesitamos. Un giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

El agua debe seguir un circuito concreto

Cualquier experto en plantas sabe muy bien las necesidades de cada planta, un detalle que puede acabar siendo lo que hará que se mantenga en perfectas condiciones de una forma o de otra. Siempre queremos que este elemento acaba manteniéndose de una manera concreta.

Es hora de darlo todo para mantener unas plantas que deberán estar de la mejor manera posible. Con una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de poner en consideración algunos detalles que, sin duda alguna, serán claves que mantengamos en plena forma.

El sol y el agua son dos de los elementos que marcan el crecimiento de cualquier planta, por lo que, vamos a necesitar poner en práctica algunos ingredientes que serán esenciales en estos tiempos que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en nuestro poder.

Un jardinero o experto en plantas a simple vista sabe si la estamos regando bien o mal. Hay un detalle que hará que cualquier planta esté en perfectas condiciones o no y que quizás desconocemos hasta ahora. Es importante tener en cuenta este elemento que puede ser esencial en estas jornadas.

Este es el truco del experto en plantas para saber cuándo hay que regarlas

Las plantas se alimentan por esas raíces que deben estar húmedas para poder recibir esa agua que será esencial. En caso de que estén secas quizás estaremos haciendo que la planta no tenga este alimento esencial que puede darle las características que necesitan.

Como el resto de seres vivos, debemos tener en cuenta que dependiendo de la temperatura, las necesidades de esta planta van cambiando. Podemos pasar de necesitar mucha agua en verano, dadas las altas temperaturas a las que nos enfrentamos que en un invierno más húmedo y frío.

Tal y como nos explican los expertos de Elcultivar: «El riego de las plantas en invierno representa uno de los mayores desafíos para jardineros, agricultores y amantes de la jardinería. A diferencia de las estaciones más cálidas, donde la evaporación y la transpiración vegetal demandan riegos frecuentes, el invierno impone condiciones ambientales muy distintas: temperaturas más bajas, días más cortos, menor radiación solar y, en muchos casos, la presencia de lluvias o nieve. Estos factores reducen significativamente la necesidad de agua de la mayoría de las plantas, especialmente de las especies perennes y de clima templado. Sin embargo, este cambio estacional también trae consigo riesgos invisibles pero críticos: regar en exceso puede provocar encharcamientos que asfixien las raíces y favorezcan el desarrollo de hongos y pudriciones, mientras que no regar lo suficiente —especialmente en climas secos o en cultivos en contenedores— puede llevar a la deshidratación lenta pero letal de las plantas».

Siguiendo con la misma explicación, debemos realizar una serie de pasos que nos asegurarán una planta en perfectas condiciones esta estación del año:

Evitar el exceso de agua para prevenir pudrición y congelación. El agua estancada en macetas o surcos puede congelar durante la noche, dañando las raíces y provocando pudrición. Asegúrate de que el agua drene correctamente y elimina los platos de las macetas si las temperaturas descienden bajo cero. Regar con moderación es clave para evitar que el agua se acumule y dañe el sistema radicular.

Priorizar el riego de plantas recién plantadas, césped y árboles. Las plantas jóvenes, el césped recién sembrado y los árboles recién trasplantados tienen raíces poco desarrolladas y necesitan riego más frecuente. En invierno, deben regarse cada 3-5 días, siempre que el sustrato esté seco en la capa superficial. Para árboles, aplica 20-30 litros de agua por planta, dependiendo del tamaño.

Comprobar la humedad del sustrato antes de regar. ntes de regar, introduce un dedo o un palo de 3-5 cm en el sustrato. Si sale seco, es momento de regar; si está húmedo, espera unos días. Para macetas, puedes también levantarlas: si pesan poco, es señal de que necesitan agua. Este método evita riegos innecesarios y previene la sobrehidratación.