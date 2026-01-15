Los municipios del PP ‘pasan’ del menorquín y el español y se abrazan al catalán para anunciar Sant Antoni

Los municipios del PP pasan del menorquín y el español y se abrazan al catalán estándar para anunciar la festividad de Sant Antoni. Es lo que denuncia Vox en Menorca, para quien el Partido Popular no está aportando «ningún cambio real en la política lingüística» de la isla. Es más, en un comunicado, el partido que lidera Santiago Abascal constata que «la izquierda catalanista puede estar tranquila: gobierne quien gobierne, el resultado es el mismo».

El coordinador de Vox en Menorca, Pedro Marqués, lamenta que la modificación del Reglamento de usos lingüísticos del Consell Insular no ha evitado que, salvo en el municipio de Es Castell, todos los carteles promocionales de las inminentes fiestas de Sant Antoni estén editados exclusivamente en catalán estándar: «No existe diferencia alguna entre ayuntamientos gobernados por la izquierda -como Ciudadela o Mahón-, y ayuntamientos del PP como Ferrerias, Alayor o Es Migjorn».

Marqués asegura que «Vox en Menorca no abandona la esperanza de que el PP sea capaz de cambiar, de volver a la razón o de recuperar las señas de identidad que alguna vez dijo representar. Hoy el PP no es más que una versión descafeinada de la izquierda, subordinada al mismo marco ideológico y lingüístico».

El comunicado que firma el coordinador de Vox en la isla concluye exigiendo al Consell Insular y a todos los ayuntamientos menorquines que apliquen «de una vez por todas» una política lingüística inclusiva y no excluyente «acorde con la realidad «bilingüe de nuestra sociedad» y que potencie de forma real y efectiva el uso del menorquín «sin imposiciones y discriminaciones».

Sant Antoni en Menorca se celebra tradicionalmente el 17 de enero como Diada del Poble de Menorca, recordando la conquista cristiana de la isla por parte de Alfonso III, que data de 1287.

Por tanto, es una fiesta que resalta la identidad menorquina. Su programación en la mayoría de municipios es este año en catalán estándar ignorando el menorquín y el español.

Para este fin de semana hay programados multitud de actos institucionales y procesiones en prácticamente toda la isla.

Modificación del reglamento lingüístico

El Consell de Menorca que gobierna el PP tomó el pasado mes de diciembre una decisión histórica al incluir el español en las comunicaciones oficiales de la institución. El nuevo reglamento lingüístico aplicará una «cooficialidad real y efectiva» entre el español y el catalán. Era una exigencia de la ex consellera de Vox, ahora consellera no adscrita, Maite de Medrano, para la aprobación de los presupuestos.

Este profundo cambio en el reglamento significa llevar a la práctica ese «bilingüismo cordial» que el PP viene defendiendo en los últimos años. Con esta modificación se elimina la obligación de usar únicamente el catalán en las reuniones internas del Consell, así como en las actividades formativas de la institución que lidera Adolfo Vilafranca (PP).

Por otro lado, los cursos de formación interna y los exámenes de acceso a la función pública podrán realizarse en ambas lenguas, a libre elección de cada persona. Por si fuera poco, PP y Vox también proponen que los programas informáticos y los diferentes sistemas tecnológicos que se emplean en el Consell insular puedan tener operativas ambas lenguas, tanto el catalán como el castellano.