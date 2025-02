La abstención de la consellera de Vox, Maite de Medrano, ha permitido este lunes aprobar los Presupuestos para 2025 del Consell Insular de Menorca, durante una sesión plenaria en la que la mayoría de intervenciones se ha basado en la actuación de cada una de las formaciones durante el pleno del pasado 20 de diciembre, cuando se votaron inicialmente los Presupuestos, debido a la falta de asistencia de dos consellers socialistas.

Se han aprobada los mismos Presupuestos del 20 de diciembre sin cambiar ni una coma. De hecho, el argumento más repetido por la izquierda ha sido el cambio de Vox, que en diciembre rechazó los Presupuestos y este lunes se ha abstenido para permitir su aprobación. Medrano ha dicho por su parte que su abstención se debe a que no va a caer en las «trampas y juegos» del PSOE y Més per Menorca, informa Europa Press.

Por su parte, la portavoz de Més per Menorca, Mireia García, ha acusado a Medrano de «absentismo» y ha criticado que el PP apruebe los Presupuestos «gracias a una persona que no viene casi nunca a las comisiones informativas, ni a las juntas de portavoces, que se salta los plenos cuando le da la gana y que no presenta iniciativas».

En esta misma línea, la portavoz socialista, Susana Mora, ha manifestado que la consellera de Vox «ha buscado una excusa para abstenerse y que pareciera que se doblegase ante las izquierdas».

Medrano ha respondido censurando a los partidos de izquierda su «filibusterismo político». «Como siempre quedan ustedes en evidencia, son expertos en la teoría del calamar, de echarle la culpa al prójimo», ha manifestado antes de destacar que, «a pesar de no estar de acuerdo con los Presupuestos, me voy a abstener por las alegaciones».

En este punto, Mora ha reclamado votar por separado los Presupuestos y las alegaciones presentadas por su formación y Més per Menorca. Sin embargo, el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ha negado esta posibilidad haciendo alusión a informes técnicos que «dicen que hay que votar en bloque». «No hay más vuelta de hoja», ha espetado.

Asimismo, el popular ha criticado que el PSOE y Més per Menorca estén «cada vez más radicalizados». «Su objetivo es liarla todo lo posible para conseguir el máximo de rédito», ha concluido.