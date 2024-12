La baja de dos consellers socialistas permite al PP aprobar los Presupuestos del Consell de Menorca

La baja de dos consellers socialistas, uno de ellos Eduardo Robsy, ex director general del Govern de Francina Armengol la pasada legislatura, que estaba ya de vacaciones, y el otro, la portavoz insular Susana Mora, ha permitido in extremis al PP aprobar los Presupuestos del Consell de Menorca.

El equipo de gobierno del Consell de Menorca, liderado por el popular Adolfo Vilafranca, los ha logrado aprobar este viernes en un pleno extraordinario que ha tenido una duración corta, sólo 36 minutos, y en el que el PP no contaba con mayoría suficiente para sacarlos adelante por el rechazo de Vox, además de socialistas e independentistas de Més. Ha sido la ausencia de los dos dirigentes socialistas lo que ha permitido a Vilafranca poder aprobar los Presupuestos de 2025.

El propio conseller no Ejecutivo socialista ausente Eduardo Rosby, de vacaciones navideñas por anticipado, lamentaba en redes sociales lo sucedido y hacía cero autocrítica.

«Atropello consumado. Se confirma públicamente lo que ya sabíamos: que Adolfo Vilafranca rompe su palabra cuando le conviene. Ha ganado trampeando lo que no había conseguido con sus votos, incapaz de llegar a acuerdos. Aprueba un Presupuesto que no ha negociado con nadie y que, además, no es real, al no existir el Presupuesto autonómico del que provienen dos terceras partes de los ingresos. Presupuesto sí, honor, no», ha publicado Rosby.

En la rocambolesca sesión de este viernes y tras conocer que el voto de Vox sería contrario a las cuentas presentadas por el PP, la consellera socialista Bárbara Torrent ha tomado la palabra para solicitar al presidente de la institución la suspensión del pleno en nombre se su formación y de Més per Menorca debido a la ausencia de dos consellers del PSOE, uno de ellos de vacaciones, Eduardo Robsy, y la portavoz, Susana Mora, por una circunstancia sobrevenida.

Ante esta petición, Vilafranca ha sentenciado que «el pleno no se suspenderá porque los proyectos de Menorca no se pueden parar por la ausencia de dos consellers». Torrent ha criticado que Vilafranca se comprometió a no aprovechar la falta de consellers para aprobar los presupuestos.

Al considerar que el presidente «ha faltado a su palabra», según Torrent, los consellers del PSOE y de Més per Menorca han abandonado el pleno, que ha continuado normalmente, incluso antes de que los políticos de izquierdas hubieran abandonado la sala.

De este modo, el equipo de gobierno ha votado en contra de las enmiendas presentadas por PSOE y Més per Menorca y ha aprobado finalmente los presupuestos sin el apoyo de Vox.

El Presupuesto presenta un estado de ingresos y gastos por un importe que supera los 181 millones de euros. Esta cifra comporta un incremento de casi un 12% respecto de 2024.

«Es un Presupuesto hecho pensando en la sociedad y la isla, del presente y también del futuro. Por eso, este presupuesto está hecho a partir de tres objetivos: el primero, avanzar en el Bienestar Social de todos los ciudadanos. Nadie tiene que quedar atrás. Nos debemos a todas las personas que forman parte de Menorca, especialmente a los colectivos más vulnerables», ha explicado la consellera de Economía y Servicios Generales de Menorca, Maria Antònia Taltavull.

Las cuentas incluyen, entre otras cuestiones, una partida de 11 millones de euros para «obras en la carretera general», ha dicho Taltavull.

«¿Quién no querría votar a favor de la gratuidad de la educación 0 a 3? ¿Quién no querría apoyar a los comercios, al producto local, que forman parte de nuestros pueblos? Estamos comprometidos con el futuro de Menorca, y con el esfuerzo de los ciudadanos que luchan cada día para sacar adelante sus proyectos de vida», ha apuntado Taltavull.

La consellera ha asegurado, finalmente, que en el Consell «gobernamos para todos. Por ejemplo, hemos recogido como nunca las peticiones de los municipios, hemos escuchado como nunca los ayuntamientos. Igualmente, hemos tenido muy presentes las asociaciones, el sector primario, el tejido productivo, los colectivos más vulnerables, los jóvenes, las familias, los mayores. Todo el mundo está reflejado en este Presupuesto», ha relatado la consellera de Economía.