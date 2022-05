Dimite el director general socialista de Vivienda de Armengol, el menorquín Eduardo Robsy, en plena polémica por la falta de pisos sociales en Baleares, con el precio del metro cuadrado más alto de España tras siete años de gobierno de la coalición del PSOE con los independentistas de Més y Podemos, con 3.000 familias de Baleares esperando las ayudas al alquiler de 2020, y 10.000 las de 2021, y sin que Armengol vaya a construir en estas dos legislaturas, ni la tercera parte de las VPO que prometió.

Según el comunicado remitido por la Conselleria de Movilidad y Vivienda presidida por el conseller socialista, Josep Ribas, el que era hasta la fecha el único director general menorquín entre los 22 con los que cuenta el Govern, presentó su renuncia al cargo a un año de las próximas elecciones, por los consabidos «motivos personales».

En una nota de prensa, el Ejecutivo agradeció el trabajo realizado por Eduardo Robsy y su contribución a hacer de las políticas públicas de vivienda «uno de los pilares fundamentales» en esta comunidad.

Aunque su gestión al frente de esta dirección general no ha estado exenta de polémica, desde la expropiación de pisos vacíos, a la falta de respuesta del Ejecutivo al acceso a un bien de primera necesidad como el de la vivienda cuya adquisición ha convertido en inalcanzable para los residentes de Baleares por su pésima gestión del suelo, su relación con las patronales del sector era fluida, pero no así por ejemplo, con el Ayuntamiento de Palma, en particular, con la concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol (Més).

En especial, tras conocerse el informe de la dirección general de Vivienda sobre el nuevo Plan General de Palma (PGOU) donde establecía profundas diferencias de criterio con el gobierno municipal. Unas desavenencias aireadas que tampoco sentaron nada de bien entre los socialistas de Palma.

A Robsy que intentó en estos tres años poner orden en un caótico Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), le sustituirá precisamente Cristina Ballester hasta ahora directora gerente del Ibavi y el puesto de Ballester le corresponderá en suerte a su número dos, Olvido Terrassa Roca, hasta ahora directora del departamento de Gestión de este ente público.

Ballester fue directora de Hacienda y Presupuestos del Consell de Mallorca entre agosto de 2015 y marzo de 2019y es licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra.