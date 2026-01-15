El desafío extremo de un atleta mallorquín por su hija: 7 maratones en 7 días por Dubái, Miami o Perth

Se llama Joan Pere Carbonell, es atleta profesional y tiene un objetivo muy claro entre ceja y ceja: recaudar fondos destinados a la investigación de la ictiosis, una enfermedad que causa piel extremadamente seca, escamosa y áspera que padece su hija. Para ello, el deportista mallorquín está dispuesto a pegarse una paliza física: disputará siete maratones en siete días y en siete continentes diferentes.

La prueba, conocida como World Marathon Challenge o 777, contará con tan sólo 60 corredores de todo el mundo seleccionados por su currículum deportivo, y Carbonell será el único representante español de esta dura competición deportiva que arrancará el próximo 31 de enero.

En total, los siete maratones suman 295 kilómetros y pasarán sin descanso por lugares emblemáticos como Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Perth (Australia), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Madrid (España), Fortaleza (Brasil) y Miami (Estados Unidos), según ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

Por si fuera poco, la prueba tendrán una dificultad añadida: los atletas deberán realizar los maratones en un tiempo máximo de 168 horas, es decir, en siete días. Para superar la prueba y conseguir los fondos, Carbonell contará con la ayuda del fundador del ADA Calvià y entrenador internacional Johny Ouriaghli.

«Llevamos ya de la mano una programación de tres o cuatro meses. Hemos empezado con fases de fuerza, fondo y fortaleza física, incrementando luego con velocidad y volumen. Al tratarse de siete maratones seguidos, intervienen factores como la recuperación y la alimentación que en condiciones normales no se tienen tan en cuenta», ha explicado el atleta de Mallorca.

¿Qué es la ictiosis?

La ictiosis una enfermedad rara de la piel que padecen alrededor de 500 personas en toda España y que provoca múltiples síntomas como piel seca y escamosa, enrojecimiento, picazón molesta y persistente o engrosamiento de la piel causado por el aumento del grosor de las capas superficiales.

Una de las 500 personas que padece ictiosis es la hija de Joan Pere Carbonell, lo que le impulsa aún más a realizar los siete maratones en tan poco tiempo.

«Cuando te toca de cerca, entiendes la importancia de que se investigue y se hable de ello. Hay familias humildes que ven que la enfermedad de sus hijos no está reconocida y no tienen los recursos necesarios», ha subrayado.

Carbonell asumirá personalmente el total de los costes del desafío, garantizando que cada céntimo donado llegue íntegramente a la Asociación Española de Ictiosis (ASIC).