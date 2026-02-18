Qué significaban realmente los sonidos del módem cuando te conectabas a Internet en el 2000

Los sonidos del módem acompañaron a los primeros usuarios de Internet en casa, pero muy pocos sabían qué estaba ocurriendo realmente en esos segundos de pitidos agudos, tonos graves y ruidos metálicos. Aquello no era un simple efecto secundario, era la representación audible de un proceso técnico complejo.

Cómo funcionaba un módem en los años noventa

Para entender esos sonidos hay que recordar cómo era la conexión. El ordenador trabajaba con datos digitales, es decir, con unos y ceros. Sin embargo, la red telefónica tradicional estaba diseñada para transmitir voz, que es una señal analógica.

El módem, cuyo nombre viene de “modulador-demodulador”, se encargaba de traducir los datos digitales en tonos audibles que pudieran viajar por el cable telefónico. Al otro lado, otro módem hacía el proceso inverso. Lo que escuchábamos era, literalmente, la traducción de datos en sonido.

El momento del “marcaje”

El primer sonido reconocible era el equivalente a marcar un número de teléfono. El módem llamaba al proveedor de acceso a Internet, igual que si se tratara de una llamada normal. Ese tono inicial era el mismo que se escuchaba al descolgar el teléfono.

Cuando el servidor respondía, comenzaba la parte más llamativa, una serie de tonos y chirridos que parecían aleatorios, pero que en realidad formaban parte de una negociación técnica.

La negociación de la velocidad

Esa secuencia de ruidos agudos y modulados era el momento en que ambos módems intercambiaban información para ponerse de acuerdo en varios aspectos, qué estándar utilizar, qué velocidad soportaba cada uno y cómo codificar los datos.

Si la línea era buena, podían alcanzar velocidades como 33,6 o 56 kbps. Si había interferencias, reducían la velocidad para evitar errores. Todo eso quedaba reflejado en los cambios de tono y frecuencia que se oían durante la conexión.

La sincronización final

Tras esa “conversación” inicial, llegaba una fase de sincronización. Los módems establecían un patrón común para comenzar a enviar y recibir datos de forma estable. Cuando el sonido cesaba y todo quedaba en silencio, significaba que la conexión estaba lista. A partir de ese momento, el intercambio de datos continuaba, pero ya no era audible porque no se reproducía por el altavoz del módem.

Ver el sonido para entenderlo mejor

Algunos investigadores y fans han analizado estos sonidos mediante espectrogramas, que permiten visualizar las frecuencias a lo largo del tiempo. Lo que parece un ruido caótico muestra en realidad patrones muy definidos.

Cada franja de color en el espectrograma representa una frecuencia concreta. Así se puede identificar claramente el momento del marcaje, la negociación y la sincronización. Es una forma gráfica de demostrar que aquellos sonidos tenían estructura y lógica.

Por qué eran audibles

Una pregunta habitual es por qué escuchábamos todo ese proceso. La respuesta es simple, el módem utilizaba el mismo canal que la voz humana, así que las señales estaban dentro del rango audible. Además, muchos dispositivos incluían un pequeño altavoz para que el usuario supiera si la conexión avanzaba o había fallado.

Si algo iba mal, se podía intuir por la secuencia sonora. Con el tiempo, los usuarios aprendían casi de memoria cuándo una conexión iba a establecerse con éxito y cuándo estaba a punto de cortarse.

Mucho más que ruido

Hoy, con las conexiones por fibra óptica o redes móviles, el proceso es silencioso y prácticamente instantáneo. Sin embargo, los sonidos del módem dial-up eran una ventana directa a lo que estaba pasando técnicamente en la línea.

Era una conversación codificada entre máquinas, audible para cualquiera que estuviera en la habitación. Una rareza tecnológica que demuestra cómo, durante un tiempo, Internet literalmente sonaba.