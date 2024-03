Si tuviera que comprar un iPhone sin gastar mucho, esta sería mi elección

El iPhone es un dispositivo con un aura de teléfono caro. Bueno, eso es algo que podríamos debatir, sobre todo teniendo en cuenta que es el gadget que, con diferencia más tiempo usamos a lo largo del día. Pero, independientemente de cualquier connotación, yo lo tengo muy claro si tuviera que comprar un iPhone sin tener que gastar una cantidad de 4 cifras., Estas son mis razones por las que el iPhone SE sería mi elección.

Comprar un iPhone a buen precio

El iPhone SE es un dispositivo que tuvo una acogida muy popular cuando salió. Puede decirse que es una especie de híbrido, porque tiene el chasis del iPhone 8, elementos del iPhone XR y detalles que le hacen ser una opción de compra interesante.

El primer detalle es la pantalla, 4,7 pulgadas, algo que ya no es tendencia en un mundo donde las 6,7 se han convertido prácticamente en un estándar. Pero es el Chip A15 Bionic con GPU de 4 núcleos lo que le hace rendir a un buen nivel. Hay dispositivos por ese precio que no son capaces de ofrecer un rendimiento tan elevado. Pero sigamos desmenuzando uno de los iPhone de entrada más interesantes.

La capacidad oscila entre los 64 y los 256 GB, aunque quizás el almacenamiento base puede ser algo corto si eres de los que gustan acumular fotos desde tiempos pretéritos. Bueno, es algo que tampoco debiera suponer un problema si empleas almacenamiento en la nube y librarte de problemas.

Su sistema de cámara es simple, una delantera y una trasera. No esperes más, sin embargo, la calidad que ofrece el dispositivo no es mala en absoluto. Puedes hacer fotos y videos mucho más que decentes con él. 12 mpx pueden parecer pocos, pero no solo hay que hablar de cantidad, sino de cómo se emplean. Sí, el modo retrato está disponible para dejarte un excelente sabor de boca.

En cuanto a identificación biométrica, botón con Touch ID. Nada de Face ID ni cosas por el estilo, la huella que ya se implementó con el iPhone 5S en 2013. Se trata además de un sistema que no solo destaca por su seguridad y eficiencia, sino porque se trata de una manera que tiene muchos adeptos.

La batería proporciona hasta 15 horas de reproducción de visionado de video y la conexión es la condenada a desaparecer lightning. En definitiva, un dispositivo sencillo, pero que ofrece un rendimiento excelente y que se ha convertido en uno de los iPhone más populares. Su diseño tan atemporal contribuye a ello, junto con los tres colores disponible, negro espacial, blanco y RED. Desde 529 euros en la Apple Store o en oferta si te decantas por los reacondicionados, tienes un teléfono que funciona realmente bien.