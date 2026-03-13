Las empresas comienzan la cuenta atrás para adaptarse a la Directiva UE 2024/1788 para depósitos de combustible

Con la Directiva (UE) 2024/1788 en el horizonte, las empresas que gestionan depósitos de combustible se enfrentan a la necesidad de adaptarse a las nuevas regulaciones antes de agosto de 2026.

Esta normativa busca actualizar los requisitos previos, descarbonizar el sector energético y garantizar la seguridad medioambiental. Pero al mismo tiempo, está poniendo en jaque a las empresas que siguen apostando por un modelo de combustibles fósiles.

Una de las soluciones que muchas de estas entidades han encontrado es contar con soluciones integrales para depósitos de combustible que permitan cumplir con los estándares exigidos.

La transición energética pasa por seguir una normativa estricta que afecta de lleno a las empresas españolas

La Directiva UE 2024/1788 introduce una actualización importante en las normativas previas. A partir de agosto, afectará a las instalaciones de almacenamiento de combustibles. Entre las principales modificaciones se incluyen el endurecimiento de las inspecciones periódicas, la mejora de las condiciones de seguridad y la implementación de medidas adicionales. Con esto se persigue reducir el impacto medioambiental de los depósitos de combustible. Además, las empresas deberán garantizar que sus instalaciones cumplan con los nuevos estándares de calidad y eficiencia energética.

Uno de los puntos clave de la Directiva es la obligación de llevar a cabo una revisión exhaustiva de los depósitos y, en muchos casos, proceder a su reparación o reconversión para asegurar su operatividad durante los próximos años. Las empresas del sector energético, el transporte y la distribución serán las más afectadas, pero esta normativa también tocará a otros sectores que gestionan este tipo de instalaciones.

Agosto 2026, la fecha límite para cumplir con Europa

Con la fecha límite de agosto de 2026 como marco, muchas empresas ya han comenzado a adaptarse a la nueva legislación. Están invirtiendo en la actualización de sus infraestructuras y contratando servicios especializados para garantizar el cumplimiento normativo. La empresa española Rafibra, por ejemplo, es una de las compañías que están liderando este cambio. Ofrecen soluciones integrales para depósitos de combustible que incluyen limpieza, reparación y reconversión de tanques. Estos servicios se están convirtiendo en esenciales para aquellas empresas que quieren adelantarse a las posibles sanciones y cumplir con la normativa sin contratiempos.

«Es clave no esperar al último minuto para afrontar estos cambios. Las empresas que se anticipen podrán optimizar su tiempo y sus recursos, evitando multas y complicaciones de dejarlo todo para el final sin una planificación», comenta un portavoz de Rafibra.

Sanciones y multas para aquellas empresas que no cumplan con la Directiva UE 2024/1788

El incumplimiento de la Directiva antes de la fecha límite acarreará consecuencias para las empresas. Desde la UE se ha hablado de imponer sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias». Junto a ellas se suman daños reputacionales a los que se enfrentan quienes no se ajusten a la normativa.

Asimismo, la falta de cumplimiento generará riesgos medioambientales y operativos que afectarían la rentabilidad de las empresas y a la salud y seguridad de las empresas.

Más allá de las implicaciones legales y operativas, la Directiva es una apuesta firme por la transición energética. Esta se enmarca dentro del esfuerzo más amplio de la Unión Europea por descarbonizar el sector energético y avanzar hacia una economía más sostenible. En este sentido, las empresas están siendo impulsadas a realizar cambios en sus procesos y a adoptar tecnologías más limpias y eficientes que ayuden a reducir su huella de carbono.

La transición energética es un proceso que afecta a todos los sectores industriales, y las empresas que gestionan depósitos de combustible no son la excepción. La Directiva (UE) 2024/1788 pretende ser un paso más hacia un futuro más sostenible y seguro, donde las empresas tienen un papel determinante. Siempre y cuando consigan adaptarse a la regulación existente.

Ante los plazos y los desafíos regulatorios que se avecinan, la clave para las empresas será la anticipación. Comenzar con tiempo los trabajos de adaptación y contar con la ayuda de expertos en mantenimiento y reconversión de depósitos será el paso más determinante para evitar sanciones, contratiempos y asegurar el cumplimiento normativo.