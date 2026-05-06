Conjunción de Mercurio y Urano mayo 2026: qué es, cuándo ocurre y dónde mirar

La conjunción de Mercurio y Urano en mayo de 2026 es de esos eventos que pasan algo desapercibidos para el gran público, pero que tienen bastante interés si te gusta mirar el cielo. No es un eclipse ni una lluvia de estrellas llamativa. Es más sutil. Pero también tiene su encanto.

Básicamente, hablamos de un encuentro aparente entre dos planetas vistos desde la Tierra. No es que estén cerca de verdad en el espacio, ni mucho menos, sino que desde nuestra perspectiva parecen alinearse en el cielo. Y cuando eso ocurre con planetas tan distintos como Mercurio y Urano, la cosa tiene su punto.

Qué es exactamente una conjunción planetaria

Una conjunción ocurre cuando dos objetos astronómicos comparten prácticamente la misma longitud celeste. Dicho de forma más simple: se ven muy cerca uno del otro en el cielo, casi como si estuvieran “juntos”.

En este caso, los protagonistas son Mercurio y Urano. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, aunque puede aparecer de vez en cuando, no es demasiado fácil de ver. Para ver al frío Urano normalmente hace falta ayuda tecnológica, pues está muy lejos.

Por eso esta conjunción tiene algo curioso: mezcla un planeta visible (con dificultad, eso sí) con otro que casi siempre requiere prismáticos o telescopio.

Las fechas del evento

Tenemos que estar atentos al 17 de mayo. Ese día será cuando ambos planetas estén más próximos visualmente en el cielo.

Ahora bien, como suele pasar con este tipo de fenómenos, no es algo que dure solo unas horas. Durante varios días antes y después, la separación angular entre los dos planetas será pequeña, así que hay margen para observarlo.

Eso sí, el momento exacto de máxima cercanía es breve. Y si te interesa verlo en su mejor punto, conviene tener claro cuándo mirar.

Dónde mirar: clave para no perderlo

Aquí viene lo importante. No basta con salir al balcón y mirar al azar. La conjunción se podrá observar poco antes del amanecer, mirando hacia el horizonte este. Esto es bastante habitual con Mercurio, que suele verse cerca del Sol, ya sea al amanecer o al atardecer.

El problema es precisamente ese: la cercanía al Sol complica la observación. El cielo empieza a clarear, la luz aumenta rápido y los planetas pueden perderse fácilmente si no sabes dónde buscar.

Lo ideal es encontrar un lugar con el horizonte despejado. Sin edificios, sin montañas, sin obstáculos. Cuanto más limpio esté ese tramo del cielo, mejor. Y aun así, no siempre será evidente.

Qué se puede ver realmente

Mercurio, con algo de suerte y buenas condiciones, puede verse a simple vista como un punto brillante. No destaca tanto como Venus o Júpiter, pero se deja ver.

Urano ya es otra historia. Es bastante tenue. En cielos muy oscuros podría intuirse, pero lo normal es necesitar unos prismáticos. Con un pequeño telescopio, mejor aún.

Lo interesante es verlos juntos en el mismo campo visual. No es algo que ocurra todos los días. Eso sí, no esperes un espectáculo visual espectacular tipo “dos planetas gigantes brillando”. Es más discreto, más para quien disfruta buscando detalles.

Condiciones ideales para observar la conjunción

Aquí no hay misterio, pero sí varios factores que marcan la diferencia:

Cielo despejado: básico. Las nubes lo arruinan todo.

Baja contaminación lumínica: cuanto más oscuro el cielo, mejor contraste.

Horizonte limpio: imprescindible, porque los planetas estarán bajos.

Puntualidad: hay una ventana corta antes de que el amanecer lo ilumine todo.

También ayuda usar apps de astronomía o mapas estelares. No hace falta complicarse mucho, pero orientan bastante.

Por qué este evento tiene interés

Puede parecer una conjunción más, pero tiene su gracia por varias razones.

Primero, porque Mercurio no es fácil de observar. Cada oportunidad cuenta. Y si además coincide con otro planeta, mejor. Segundo, porque Urano rara vez entra en este tipo de alineaciones visibles junto a planetas interiores. Es menos habitual. Y tercero, porque estos encuentros ayudan a entender mejor cómo se mueven los planetas. No es solo mirar; también es una forma de conectar con la mecánica del sistema solar.

¿Es un evento raro?

No extremadamente raro, pero tampoco frecuente en condiciones favorables.

Las conjunciones planetarias ocurren con cierta regularidad, pero no siempre son fáciles de ver. A veces suceden demasiado cerca del Sol, otras en horarios complicados o con separaciones mayores.

En este caso, la dificultad está en la visibilidad. No tanto en la rareza astronómica.

Consejos prácticos para no fallar

Si quieres intentarlo, mejor ir con un pequeño plan:

Levántate con tiempo . No vale salir justo cuando empieza a amanecer. Necesitas margen.

. No vale salir justo cuando empieza a amanecer. Necesitas margen. Ubica el este el día anterior. Parece obvio, pero ayuda mucho.

Lleva prismáticos si puedes . Marcan la diferencia, sobre todo para Urano.

. Marcan la diferencia, sobre todo para Urano. Y no te frustres si no lo ves a la primera. A veces cuesta. Forma parte del juego.

Si te animas a buscarla, probablemente no será la última vez que madrugues para mirar el cielo. Suele pasar.

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El movimiento de los planetas

Formación y ciencia planetaria