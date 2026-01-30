Alineación de planetas en febrero de 2026: cómo verla y qué planetas estarán visibles

En febrero de 2026 varios planetas del sistema solar aparecerán alineados en el cielo. No es una alineación perfecta, sino un hermoso efecto de perspectiva desde la Tierra. Los planetas parecerán formar un arco amplio a lo largo del camino que recorre el Sol. Durante varios días, antes del amanecer, varios planetas se agruparán a lo largo de la eclíptica, esa franja imaginaria por la que se mueven el Sol, la Luna y los planetas. No será una fila perfecta, pero sí un encuentro visual muy agradecido para observar a simple vista y, con un poco de paciencia, fotografiar.

Cuatro de ellos serán detectables a simple vista. Cuándo observar La última semana de febrero será el momento ideal, especialmente alrededor del 28 de febrero. Sin embargo, el espectáculo se va formando gradualmente y será visible varias noches antes y después.

El momento del amanecer es la clave

Imagina esto: te levantas cuando aún es de noche, el aire está tranquilo y el cielo empieza a contar una historia. Febrero de 2026 trae una de esas escenas que se recuerdan. Antes del amanecer, varios planetas se agrupan siguiendo la eclíptica. No es magia, es mecánica celeste… pero se siente especial.

El momento justo nos dicen que va a llegar a finales de febrero, entre una hora y hora y media antes de que salga el Sol. Si ves el horizonte este–sureste sin obstáculos, ya tienes medio camino hecho. En latitudes como España, la experiencia será agradecida.

Los actores, uno a uno

Primero te saluda Venus, brillante y seguro. Luego encuentras Marte, con ese color que no engaña. Júpiter se deja ver con fuerza, aunque algo separado. Saturno pide un poco más de mimo: cielo oscuro o prismáticos. Y Mercurio, bueno… aparece rápido y se va rápido; si lo ves, sonríe. No te preocupes, lo vamos a desarrollar con mucho más detenimiento en las líneas que siguen.

¿Cuándo conviene mirar?

El mejor momento llega a finales de febrero, en la franja que va de 60 a 90 minutos antes de la salida del Sol. La clave es tener el horizonte este–sureste despejado. En España y gran parte de Europa las condiciones serán favorables; en el hemisferio sur también se verá bien, con ligeros cambios en alturas y horarios.

Los protagonistas del amanecer

Si el cielo acompaña, podrás identificar varios planetas en el mismo sector:

Venus será el faro del alba: brillante, inconfundible y el primero en llamar la atención.

Júpiter destacará por su brillo, algo más separado, pero evidente sin instrumentos. Es el objeto más brillante en la parte alta del cielo al anochecer. Lo encontrarás hacia el este, dominando la escena con su luz blanca intensa. Para finales de mes, la Luna casi llena estará cerca de él.

Saturno. Un poco más alto y hacia la izquierda (sur) de Venus y Mercurio. Lo reconocerás por su luz dorada y constante

Urano y Neptuno. Son dos gigantes de hielo imposibles de captar una simple vista desde las ciudades. Necesitará binoculares o un telescopio pequeño. Urano se ve como un punto verde azulado, cerca de Júpiter, y Neptuno como un punto azul grisáceo muy cerca de Saturno.

Cómo organizar la observación

Empieza localizando Venus y sigue la línea de la eclíptica hacia arriba. Si usas prismáticos, hazlo con cuidado y guarda el equipo cuando el cielo empiece a clarear. Un lugar con poca contaminación lumínica marca la diferencia, igual que salir con tiempo y sin prisas.

Sigue estos pasos que vemos aquí:

Paso 1. Enfócate primero en el Oeste. Localiza al brillantísimo Venus cerca del horizonte. Paso 2. Cerca de Venus, busca a Mercurio. Paso 3. Desde Venus, levanta tu mirada y recorre el cielo hacia la izquierda (sur) y arriba. Encontrarás a Saturno con su luz dorada. Paso 4. Ahora, gira tu cabeza completamente hacia el Este o el cenit (lo alto del cielo). Allí, dominándolo todo, verás a Júpiter, inconfundible por su brillo.

¿Hace falta telescopio?

No. A simple vista el conjunto ya merece la pena. Con prismáticos ganarás comodidad y, con un telescopio pequeño, podrás sumar detalles: fases de Venus, bandas de Júpiter o los anillos de Saturno.

Para fotografiar

Trípode, objetivo gran angular, ISO moderado y exposiciones cortas. Ajusta según tu cielo y prueba varias tomas; el mejor resultado suele llegar tras unos minutos de calma.

Cualquier árbol, edificio o montaña puede tapar a Venus y Mercurio. Lo ideal es que te alejes de las luces de la ciudad para una mejor experiencia.

