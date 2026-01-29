Mercurio en febrero de 2026: cuándo verlo y por qué es interesante

Mercurio es el planeta más veloz y cercano al Sol. Debido a su órbita, siempre aparece muy cerca del horizonte, ya sea al atardecer o en el amanecer, y solo durante breves períodos. En febrero de 2026 hará una de sus mejores apariciones del año, en horas de la tarde. Es particularmente favorable para los observadores del hemisferio norte.

Curiosidades de mercurio

Mercurio es el planeta que se encuentra más próximo al Sol y uno de los más singulares del sistema solar. Sabemos que un año mercuriano es equivalente a unos 88 días terrestres, y su día solar, es decir, el tiempo que pasa entre un amanecer y el siguiente, son 176 días terrestres, algo verdaderamente sorprendente y capaz de generar un ciclo inusual de luz y oscuridad.

Además, las temperaturas no son menos: el día puede alcanzar hasta los 430 °C pero la noche, puede bajar hasta alcanzar los –180 °C, ya que no tiene atmósfera con la que almacenar calor. Y eso que siendo ese planeta tan cercano al Sol, se ha encontrado hielo de agua en los polos del planeta, dentro de unos cráteres que no reciben luz.

Como venimos diciendo, no tiene una atmósfera real que mitigue esas diferencias, a pesar de que se le pueden observar con un telescopio, incluso de tamaño pequeño, ya que está llena de cráteres, es parecida a nuestra Luna; y constituye una buena lección del movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Su ciclo rápido te permite notar cambios de posición en cuestión de días. Es uno de los cinco planetas que se pueden captar a simple vista, pero también el más difícil de atrapar. Algo interesante es que a finales de febrero no estará solo. Formará parte de una alineación de planetas en el cielo vespertino, que incluye a Venus, Saturno y Júpiter, lo cual es excepcional.

¿Por qué es difícil ver Mercurio?

Mercurio es un planeta que no es muy grande, solo le excede un poco más la Luna, si bien su núcleo es metálico y enorme ocupando la buena parte de su interior. Eso ayuda a entender el porqué, a pesar de su reducido tamaño, Mercurio tiene campo magnético.

Solo en escasas ocasiones se hace visible en horas de la tarde. Básicamente, su visibilidad puede calcularse cuando atraviesa su máxima elongación, esto es, cuando se encuentra en el lugar de mayor separación angular respecto del Sol. Es tal que el cielo debe estar en un tono muy oscuro para poderlo captar.

Observación en febrero

En el mes de febrero de 2026, puede tener lugar la búsqueda del planeta Mercurio en el cielo, siempre mirando hacia occidente y justo después de la puesta del Sol. La mejor época para localizarlo se puede elegir del 10 al 25 de febrero. Lo que va a suceder en estos quince días que acabamos de mencionar, es que el curioso planeta se encontrará alejado del Sol. La fecha que todo el mundo propone es el 19 de febrero, a las 18:00 UTC (19:00 hora de España). Por aquel momento, el planeta Mercurio alcanzará su máxima elongación este.

En términos simples, estará en su punto más alto y más lejos del Sol, a unos 18 grados de separación. La noche anterior (18 de febrero), habrá una fina Luna creciente muy cerca de Mercurio. Esta conjunción es de gran ayuda. Solo hay que buscar la Luna ya su lado verás el planeta como un punto brillante y estable.

Después del 25 de febrero, Mercurio comenzará a descender rápidamente hacia el horizonte. Irá acercándose de nuevo al Sol, hasta perderse de vista a principios de marzo.

Guía de observación

No necesitas equipos especiales para ver a Mercurio, solo un poco de planificación. Sigue estos pasos:

El lugar ideal. Busca un sitio con el horizonte oeste completamente despejado. Evite zonas con edificios altos, montañas o árboles que bloqueen la vista.

La hora exacta. El mejor momento es entre 30 y 60 minutos después de la puesta del sol.

¿Hacia dónde mirar? Mira fijamente hacia el oeste, por encima del punto donde desapareció el Sol.

¿Cómo identificarlo? Mercurio se verá como el punto de luz más brillante en esa zona del cielo. Su brillo será similar al de una estrella muy potente, pero con una clave característica: no titila.

Usa la tecnología. Hay apps gratuitas como Stellarium, SkySafari o Star Walk que son excelentes aliadas. Solo apunta tu teléfono al cielo y te mostrarán la posición exacta de Mercurio para tu ubicación y hora.

Consejo extra

Si hay mucha contaminación lumínica en tu ciudad, unos binoculares comunes pueden ayudarte a ubicarlo. Una vez que lo encuentres con los binoculares, te será fácil distinguirlo una vista simple. Un planeta único Ver a Mercurio una simple vista es un pequeño logro para cualquier observador del cielo. Es un planeta muy particular, ya que tiene contrastes brutales.

