Estábamos equivocados: éste es el verdadero color de Mercurio, según la ciencia

La ciencia ha demostrado el verdadero color del planeta Mercurio, hasta la fecha, hemos estado equivocados. El Universo que nos rodea nos aleja de una novedad destacada que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. La ciencia avanza y nos da una serie de detalles que no sabíamos que existían o que no teníamos en mente. La realidad nos golpea de lleno con novedades que llegan del espacio exterior y lo hacen de tal forma que quizás nos acabará sorprendiendo.

Mercurio es uno de los planetas que ha captado la atención de los expertos y lo ha hecho de tal forma que debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Es hora de esperar algunas novedades que pueden acabar dando una serie de sorpresas que son esenciales. Cada vez sabemos más de ese posible viaje que algún día algún ser humano puede llegar a hacer dentro de décadas o de cientos de años con total seguridad. Quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta lo que realmente puede pasar en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado ese momento de ver un poco más allá, de conseguir un dato que puede ser relevante.

La ciencia demuestra que estábamos equivocados

La ciencia se actualiza con la llegada de novedades importantes. Lo que pasa en cada momento en nuestro Sistema Solar, vigila con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que realmente sucede por lo que, hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta.

A medida que avanza la tecnología con novedades que nos ayudan a saber un poco más sobre lo que pasa en el exterior. Para conseguirlo, los científicos han acabado derrumbando un mito, dejando a un lado una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Los planetas del Sistema Solar se ha convertido en toda una frontera que debemos empezar a ver con otros ojos. Hoy en día hemos descubierto algo muy importante de uno de los primeros planetas que visitaremos. Mercurio está cerca de la Tierra, aunque también lo está del Sol.

Las altas temperaturas a las que se llega en este planeta han hecho que su color no se haya visto bien, hasta que los expertos han podido acceder de forma totalmente excepcional. De una manera que quizás hasta ahora no habíamos podido verlo, hemos descubierto todos que estábamos equivocados.

Este es el verdadero color del planeta Mercurio

El planeta Mercurio es uno de los que más cerca está de la Tierra, pero también del Sol. Con lo cual, verlo de cerca puede acabar siendo un elemento que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y que puede dar lugar a determinados cambios que son claves.

La NASA ha explicado desde su blog su última misión a este planeta: «Hace una semana, la nave espacial MESSENGER transmitió a la Tierra la primera imagen de alta resolución de Mercurio por una nave espacial en más de 30 años, desde los tres sobrevuelos de Mercurio de Mariner 10 en 1974 y 1975. La cámara gran angular (WAC) de MESSENGER, parte del Mercury Dual Imaging System (MDIS), está equipada con 11 filtros de color de banda estrecha, en contraste con los dos filtros de luz visible y un filtro ultravioleta que estaban en la cámara vidicon de Mariner 10. Al combinar imágenes tomadas a través de diferentes filtros en el visible e infrarrojo, los datos de MESSENGER permiten que Mercurio se vea en una variedad de vistas en color de alta resolución que no eran posibles anteriormente. Los ojos de MESSENGER pueden ver mucho más allá del rango de colores del ojo humano, y los colores que se ven en la imagen adjunta son algo diferentes de lo que un humano vería. La imagen en color se generó combinando tres imágenes separadas tomadas a través de filtros WAC sensibles a la luz en diferentes longitudes de onda; se colocaron filtros que transmiten luz con longitudes de onda de 1000, 700 y 430 nanómetros (infrarrojo, rojo lejano y violeta, respectivamente) en los canales rojo, verde y azul, respectivamente, para crear esta imagen. El ojo humano es sensible solo en el rango de longitud de onda de 400 a 700 nanómetros. Crear una imagen de color falso de esta manera acentúa las diferencias de color en la superficie de Mercurio que no se pueden ver en las imágenes en blanco y negro de un solo filtro publicadas la semana pasada».

Un descubrimiento que desmonta el color de Mercurio, hasta el momento, todo el mundo ha acabado equivocado con muchos elementos que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Por lo que, la ciencia nos demuestra que estábamos totalmente equivocados en muchos sentidos.