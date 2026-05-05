Lluvia de meteoros Eta Líridas mayo 2026: qué esperar de esta lluvia menor y cómo aprovecharla

Cada mes de mayo tiene su propio pequeño secreto en el cielo. No es tan famoso como las Perseidas de agosto ni tan espectacular como las Gemínidas de diciembre, pero está ahí, constante, fiel: la lluvia de meteoros Eta Líridas. Y en 2026 vuelve a ofrecernos una oportunidad interesante para mirar hacia arriba… sin grandes multitudes ni expectativas infladas.

Qué son las Eta Líridas y por qué pasan desapercibidas

El paso del cometa C/1983 H1 en el año 1983 dejó una nube de polvo a su paso, y ahí surgieron las Eta Líridas. No es una lluvia de estrellas intensa, su tasa media ronda los 3 a 5 meteoros por hora en condiciones ideales. Eso, traducido a la vida real, significa que en cielos normales verás alguno de vez en cuando… y ya.

Pero aquí está la gracia: no todo es cantidad. Las Eta Líridas tienen fama entre aficionados por producir meteoros lentos y, en ocasiones, bastante brillantes. Es decir, aunque no veas muchos, los que aparecen suelen ser más fáciles de seguir con la vista y dejan una impresión más “limpia” en el cielo.

Cuándo ver las Eta Líridas en 2026

En 2026, la actividad de esta lluvia se extiende aproximadamente entre el 3 y el 14 de mayo, con su pico alrededor del 8 o 9 de mayo. Ese será el mejor momento para intentarlo.

Ahora bien, hay varios factores que cambian completamente la experiencia:

La fase de la Luna.

La contaminación lumínica.

La hora de observación.

La paciencia (sí, esto también cuenta).

Para este año, la Luna estará en fase menguante durante el máximo, lo cual es bastante favorable. No es oscuridad total, pero tampoco arruina la observación. Si eliges bien la hora, puedes evitar su brillo directo.

A qué hora merece la pena salir

Aquí no hay misterio: cuanto más tarde, mejor. El radiante, el punto del que parecen salir los meteoros, se encuentra en la constelación de Lira, cerca de la estrella Vega. Esa zona del cielo empieza a elevarse pasada la medianoche y gana altura hacia la madrugada.

Así que el mejor tramo es desde las 2:00 hasta el amanecer. Si solo puedes observar un rato, apunta a las últimas horas antes de que salga el Sol. Es cuando el cielo suele ofrecer más actividad.

Dónde mirar exactamente

No hace falta que fijes la vista en un punto concreto todo el tiempo. De hecho, es mejor evitar mirar directamente al radiante. ¿Por qué? Porque los meteoros más largos y espectaculares suelen verse a cierta distancia de ese punto.

Qué puedes esperar realmente

Las Eta Líridas no son una lluvia de “wow constante”. No vas a ver trazos cada minuto. Habrá ratos de silencio. Y de repente, una línea luminosa cruzará el cielo… y se acabó. Eso forma parte del encanto.

En condiciones ideales (cielo oscuro, sin Luna directa, lejos de ciudades), podrías ver:

5 meteoros por hora, con suerte.

Algunos bastante lentos.

Alguno más brillante de lo normal.

En ciudad, la cosa cambia bastante, 1 o 2 meteoros cada hora… si tienes paciencia.

Y aun así, puede merecer la pena.

Cómo aprovechar mejor la experiencia

Aquí es donde mucha gente falla. No es cuestión de suerte solamente. Prepararte bien cambia por completo la experiencia.

Alejarse de la luz artificial

Esto es clave. No necesitas irte a un observatorio profesional, pero sí escapar de farolas, edificios iluminados y carreteras cercanas. Incluso salir unos kilómetros fuera de la ciudad ya marca diferencia.

Adaptar la vista a la oscuridad

Tus ojos tardan unos 20-30 minutos en adaptarse completamente.

Durante ese tiempo:

Evita mirar el móvil.

Usa luz roja si necesitas ver algo.

No enciendas linternas blancas.

Parece un detalle menor, pero cambia mucho lo que acabas viendo.

Comodidad ante todo

Vas a estar mirando hacia arriba bastante rato.

Así que mejor:

Una tumbona o esterilla.

Ropa de abrigo (aunque sea mayo, de madrugada refresca).

(aunque sea mayo, de madrugada refresca). Algo caliente para beber.

Si estás incómodo, te irás antes… y verás menos.

Paciencia realista

No es Netflix, no hay acción constante. La clave es asumir que habrá pausas largas. Y justo ahí, en uno de esos momentos tranquilos, aparece el mejor meteoro de la noche.

Consejos extra para fotografía (si te animas)

Aunque no es la lluvia más popular para fotografía, se pueden conseguir buenas imágenes. Algunas ideas básicas:

Usa trípode (imprescindible).

Configura exposiciones largas (10-25 segundos).

ISO medio-alto (800–3200 según tu cámara).

Dispara en ráfaga o con intervalómetro.

Y sobre todo: paciencia. Muchas tomas no captarán nada, pero una sola imagen buena compensa.

Un plan sencillo para no fallar

Si quieres algo práctico, sin complicarte:

Elige la noche del 8 o 9 de mayo.

Busca un lugar oscuro a las afueras.

Llega sobre la 1:30 o 2:00.

Túmbate, abrígate y espera.

Mira el cielo sin obsesionarte.

Eso es todo, sin apps complejas, sin cálculos extraños.

Por qué estas lluvias menores también importan

A veces se tiende a ignorar todo lo que no sea “espectacular”. Pero las lluvias menores como las Eta Líridas tienen algo diferente. Son más auténticas. Menos ruido, menos expectativas, menos gente mirando el cielo por moda.

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