Lluvia de meteoros Eta Acuáridas mayo 2026: horario, dirección y consejos para observarla

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas vuelve cada mayo y, como cada año, genera bastante expectación entre quienes disfrutan mirando el cielo. En 2026 no será una excepción. Aquí te ofrecemos algunas pautas para disfrutar del espectáculo.

¿Qué son exactamente las Eta Acuáridas?

Las Eta Acuáridas son una lluvia de meteoros asociada al cometa Halley. A su paso, al paso del cometa, se dejan algunas partículas que se van quemando y generan estrellas fugaces, es decir, las Eta Acuáridas.

¿De dónde viene ese nombre? De la llamada constelación de Acuario, cerca de la estrella de nombre Eta Aquarii.

Cuándo ver las Eta Acuáridas en mayo de 2026

La actividad de esta lluvia suele extenderse desde finales de abril hasta mediados de mayo. Pero hay una noche clave.

El pico máximo en 2026 se espera entre la noche del 5 al 6 de mayo. Ese es el momento en el que podrás ver más meteoros por hora. Aun así, no es algo exacto al minuto. La actividad suele mantenerse alta durante varias horas alrededor de ese pico.

Mejor horario

Lo podremos ver desde las 3 de la mañana, en la madrugada, hasta que salga el sol.

¿Por qué? Porque en ese momento la parte de la Tierra en la que estás se mueve directamente hacia la nube de partículas, aumentando la probabilidad de ver meteoros.

Si sales antes, verás alguno. Pero no tantos.

¿Cuántos meteoros se pueden ver?

En condiciones ideales, las Eta Acuáridas pueden alcanzar entre 30 y 50 meteoros por hora. En el hemisferio norte (como España), normalmente se ven menos que en el hemisferio sur.

Si estás en un sitio con algo de contaminación lumínica, la cifra baja bastante. Quizá veas 10 o 15 por hora… o menos.

Y luego está el factor humano: hay noches en las que parece que no pasa nada durante 15 minutos, y de repente ves tres seguidas.

Hacia dónde mirar (dirección correcta)

Aquí es donde mucha gente se equivoca. Sí, el radiante está en la constelación de Acuario, que en mayo aparece por el horizonte este de madrugada. Pero no necesitas mirar fijamente ahí.

De hecho, es mejor:

Mirar hacia zonas más oscuras del cielo.

Evitar mirar directamente al punto de origen.

Buscar áreas amplias y despejadas.

Los meteoros que se alejan del radiante suelen dejar trazos más largos y espectaculares. Esos son los que realmente merece la pena ver.

Un truco sencillo: colócate mirando hacia el cielo en general, ligeramente hacia el este o sureste, y deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad.

Cómo influyen la Luna y las condiciones en la actualidad

La Luna puede arruinar una lluvia de meteoros… o ayudarte sin darte cuenta.

Para mayo de 2026, la fase lunar estará en una situación bastante aceptable. No será luna llena durante el pico, lo cual es una buena noticia. Aun así, dependiendo del día exacto y la hora, puede haber algo de brillo en el cielo.

¿Qué significa esto?

Verás menos meteoros débiles.

Los más brillantes seguirán siendo visibles.

Si puedes elegir, intenta observar en horas en las que la Luna ya se haya ocultado o esté baja en el horizonte.

Mejores lugares para observar desde España

Aquí no hay secreto tampoco: cuanto más oscuro, mejor. Evita ciudades. Incluso pueblos grandes pueden tener demasiada luz.

Algunas ideas:

Zonas rurales alejadas de núcleos urbanos.

Parques naturales.

Áreas de montaña.

Playas poco iluminadas.

En España hay sitios excelentes para esto, como zonas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o el interior de Andalucía. Cuanto más lejos estés de la contaminación lumínica, más notarás la diferencia.

Y sí, merece la pena desplazarse un poco.

Consejos prácticos

Aquí es donde se separa una experiencia normal de una buena noche de observación.

Olvídate del móvil (al menos al principio)

Tus ojos necesitan entre 15 y 20 minutos para adaptarse a la oscuridad. Si estás mirando el móvil cada dos minutos, pierdes esa adaptación.

Si necesitas usarlo, baja el brillo al mínimo o activa modo nocturno.

Lleva ropa de abrigo

Aunque sea mayo, de madrugada hace frío. Más de lo que parece.

Si estás quieto mirando el cielo durante una hora, lo vas a notar.

Usa una tumbona o manta

Mirar al cielo de pie durante mucho tiempo es incómodo. Acabas cansado y miras menos. Una tumbona o incluso una esterilla cambia totalmente la experiencia.

Ten paciencia

Esto no es un espectáculo constante tipo película. Hay pausas y momentos sin actividad. Pero luego aparece uno brillante… y compensa todo.

No necesitas telescopio

Esto es importante. Las lluvias de meteoros se ven mejor a simple vista.

Los telescopios tienen un campo de visión muy reducido. Aquí necesitas justo lo contrario: ver mucho cielo.

¿Se pueden fotografiar las Eta Acuáridas?

Sí. Pero no es tan fácil como sacar el móvil y ya.

Para hacerlo bien necesitas:

Cámara con modo manual

Trípode

Exposiciones largas (10-30 segundos)

ISO alto (800–3200, según condiciones)

Y paciencia. Mucha. No todas las fotos capturan meteoros, pero cuando lo haces… merece la pena.

Conclusión

No intentes controlarlo todo. Mira la previsión meteorológica, busca un sitio oscuro, lleva lo necesario… y ya está.

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¡Lluvia de meteoros!