Qué son las Eta Acuáridas: signficado, cuándo son y cómo ver desde España

La lluvia de estrellas Eta Acuáridas es un fenómeno que ocurre cada año entre finales de abril y finales de mayo, y también se podrá observar en 2026. Aunque no es tan conocida como las Perseidas de agosto, ofrece un espectáculo muy interesante, con meteoros rápidos y brillantes, asociados al famoso cometa Halley.

Se trata de una lluvia de meteoros que se produce cuando la Tierra atraviesa restos dejados por el cometa Halley en su órbita alrededor del Sol. Estos pequeños fragmentos de polvo y partículas entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, se desintegran y generan el brillo característico de las estrellas fugaces.

Qué son las Eta Acuáridas

«La lluvia de meteoros de las eta acuáridas es visible todos los años entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Su observación es más favorable desde lugares ubicados en el trópico, como las islas Canarias, y en el hemisferio sur, aunque también pueden llegar a ser observadas en el hemisferio norte. Las eta acuaridas están asocidas con el cometa Halley, al igual que la lluvia de meteroros de las oriónidas, que tiene lugar en octubre.

Los meteoros de las eta acuáridas tienen una tasa de actividad de entre 40 y 85 meteoros por hora y una velocidad bastante alta, unos 66 kilómetros por segundo.Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las eta acuáridas se sitúa por encima del horizonte desde cuatro horas después de la medianoche hasta el amanecer», explica el Instituto Geográfico Nacional.

Los meteoros de las Eta Acuáridas son fragmentos del cometa 1P/Halley. Este cometa orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Cada año, por estas fechas, nuestro planeta atraviesa una región del espacio llena de partículas y restos desprendidos del cometa en sus pasadas aproximaciones al Sol. Cuando uno de estos fragmentos, llamados meteoroides, entra en contacto con la atmósfera terrestre, se quema debido al rozamiento con el aire, produciendo el destello luminoso.

Qué significa el nombre Eta Acuáridas

El nombre «Eta Acuáridas» hace referencia a la constelación de Acuario y a la estrella Eta de dicha constelación. Las lluvias de meteoros reciben su nombre del punto del cielo desde el que parecen originarse, llamado «radiante». En este caso, el radiante se sitúa cerca de la estrella Eta Aquarii, dentro de la constelación de Acuario. Por eso se les denomina «Eta Acuáridas».

Cuándo son y cómo ver desde España

El máximo de esta lluvia de estrellas tendrá lugar en la noche del 5 al 6 de mayo. El radiante comenzará a elevarse alrededor de las 4:00 horas de la madrugada e irá ganando altura a medida que se acerque el amanecer, por lo que el mejor momento para su observación será durante las últimas horas de la noche. La Luna estará en fase gibosa menguante, con una iluminación cercana al 82%, lo que puede dificultar en parte la visibilidad de los meteoros.

Para observarla, es recomendable buscar un lugar con cielos oscuros y despejados, alejado de la contaminación lumínica, y con pocos obstáculos en el horizonte como edificios, árboles o montañas. No se aconseja el uso de instrumentos ópticos, ya que reducen el campo de visión. Aunque las Eta Acuáridas parecen proceder de la constelación de Acuario, pueden aparecer en cualquier punto del cielo. Lo ideal es fijar la vista en las zonas más oscuras y, si la Luna está presente, mirar en dirección opuesta.

Busca un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de ciudades y pueblos.

Intenta tener un horizonte despejado, especialmente hacia el este.

No uses telescopios ni prismáticos; la observación debe hacerse a simple vista.

Ponte lo más cómodo posible; lo ideal es estar tumbado o reclinado.

Aunque los meteoros parecen proceder de la constelación de Acuario, pueden aparecer en cualquier parte del cielo, así que conviene mirar en distintas direcciones, sobre todo hacia el este.

Si no puedes observar la noche del 5 al 6 de mayo, puedes intentarlo también en las noches anteriores o posteriores.

Qué relación tienen con el cometa Halley

El cometa Halley (1P/Halley) es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años aproximadamente. Es el único cometa de periodo corto visible a simple vista desde la Tierra y uno de los más estudiados. Su órbita fue calculada por el astrónomo Edmund Halley, de quien toma su nombre. Ha sido observado desde la antigüedad y su última aparición fue en 1986. Su próxima visita está prevista para 2061.

El cometa Halley también es responsable de otra lluvia de meteoros, las Oriónidas, cuyo máximo se produce alrededor del 21 de octubre.

Las lluvias de meteoros parecen originarse en un mismo punto del cielo, conocido como «radiante», desde el que visualmente parecen surgir las estrellas fugaces. Este punto se utiliza para dar nombre a cada lluvia. En el caso de las Eta Acuáridas, su radiante se encuentra en la región de la estrella Eta de la constelación de Acuario.