Conjunción de la Luna y Marte mayo 2026: guía para localizar este acercamiento a simple vista

Hay fenómenos astronómicos que impresionan por lo espectaculares que son. Un eclipse total, una lluvia de estrellas intensa, un cometa brillante cruzando el cielo. Y luego están estos otros eventos más discretos, más tranquilos, que quizá no paralizan internet durante días, pero tienen algo muy especial cuando los ves en directo.

La conjunción entre la Luna y Marte de mayo de 2026 entra justo ahí.

No hará falta telescopio, tampoco conocimientos avanzados de astronomía. Ni siquiera pasar toda la noche despierto. Bastará con mirar hacia el cielo en el momento adecuado y localizar dos puntos muy distintos compartiendo la misma zona celeste: la Luna y ese brillo rojizo tan reconocible que siempre hace que Marte parezca un planeta diferente al resto.

Qué significa realmente una conjunción entre la Luna y Marte

Se produce una conjunción cuando a dos cuerpos celestes se les ve muy cercanos desde nuestro planeta Tierra. Eso no quiere decir que estén realmente cerca en el espacio. Marte seguirá a millones de kilómetros y la Luna continuará orbitando alrededor de la Tierra como cada mes. Todo es perspectiva.

Aun así, visualmente el efecto funciona muy bien. Sobre todo cuando uno de los protagonistas es Marte, que tiene un brillo distinto, algo anaranjado o rojizo, fácil de distinguir si el cielo está limpio.

La Luna, claro, actúa casi como una guía natural. Mucha gente no sabría localizar Marte por sí sola, pero cuando aparece junto a nuestro satélite la cosa cambia bastante.

Cuándo se podrá ver el acercamiento en mayo de 2026

La conjunción será visible durante una de las noches de mayo de 2026 y también parte de la madrugada siguiente, dependiendo de la ubicación exacta desde la que se observe.

El mejor momento llegará poco después del anochecer. Eso es una ventaja importante porque no hará falta madrugar como ocurre con otros eventos astronómicos más complicados de observar.

Marte aparecerá relativamente cerca de la Luna en el cielo occidental o suroeste tras la puesta de Sol. Y cuanto más avance la noche, más bajos irán quedando ambos sobre el horizonte.

Por eso merece la pena mirar temprano. Esperar demasiado puede hacer que edificios, árboles o simplemente la propia curvatura del horizonte compliquen la observación.

Marte tiene un color que lo delata enseguida

Ese tono rojizo no es ninguna exageración visual. Realmente se percibe.

No será un rojo intenso tipo neón, claro. Pero sí un color cálido bastante distinto al brillo blanco o azulado de muchas estrellas cercanas. Ahí está parte de su encanto.

Y curiosamente, incluso personas que no suelen fijarse mucho en el cielo terminan reconociendo Marte cuando alguien se lo señala una vez. Tiene personalidad visual. Más que otros planetas visibles a simple vista.

Ese color se debe al óxido de hierro presente en la superficie marciana. Básicamente, polvo rico en hierro oxidado cubriendo enormes regiones del planeta. El famoso “planeta rojo”.

Cómo localizar fácilmente la conjunción sin aplicaciones complicadas

Aquí hay una buena noticia: no hace falta convertir esto en una operación astronómica compleja. Lo primero será buscar la Luna. Obvio, sí, pero funciona. A partir de ahí Marte aparecerá cerca como un punto brillante estable con tono anaranjado.

No suele parpadear tanto como las estrellas porque los planetas reflejan la luz de manera diferente al atravesar nuestra atmósfera. Ese detalle ayuda bastante cuando intentas distinguirlos.

Si el cielo está despejado, localizarlo resulta relativamente sencillo incluso desde ciudades medianas. Aunque claro, cuanto menos contaminación lumínica tengas alrededor, muchísimo mejor.

No hace falta telescopio, aunque ayuda bastante

La conjunción podrá verse perfectamente a simple vista. Eso es precisamente lo que hace tan accesibles estos fenómenos.

Ahora bien, unos prismáticos mejoran mucho la experiencia. Especialmente porque permiten apreciar mejor el contraste entre la superficie iluminada de la Luna y el brillo pequeño pero intenso de Marte cerca de ella.

Con telescopio ya cambia bastante la cosa. Marte empieza a mostrar algo más que un punto luminoso, aunque tampoco esperes ver detalles gigantescos como en fotografías de NASA. A veces las expectativas juegan malas pasadas.

Mayo suele ser un buen mes para mirar el cielo

La primavera tiene varias ventajas para la observación astronómica. Las temperaturas son más agradables que en invierno y muchas noches ofrecen atmósferas relativamente estables. No siempre, claro. La meteorología manda muchísimo en astronomía amateur.

Pero mayo normalmente permite observar el cielo durante bastante tiempo sin congelarte ni sufrir el calor fuerte del verano. Y eso ayuda bastante a disfrutar realmente del momento en lugar de estar deseando volver dentro de casa.

Además, las noches todavía conservan una oscuridad razonable antes de que llegue junio con sus atardeceres eternos.

Marte sigue despertando una curiosidad casi automática

Quizá porque siempre ha estado rodeado de cierta mística. Vida extraterrestre, futuras colonias humanas, sondas espaciales, películas de ciencia ficción… Marte lleva décadas ocupando un lugar especial en la imaginación colectiva.

Es un planeta real. Con montañas gigantescas, tormentas de polvo inmensas y temperaturas extremas. Un lugar hostil, sí, pero también el candidato más lógico para futuras misiones humanas fuera de la Luna.

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