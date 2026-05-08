Conjunción de la Luna y Venus mayo 2026: cómo ver el creciente lunar junto al planeta más brillante

La conjunción entre la Luna y Venus de mayo de 2026 va a ser uno de esos fenómenos que consiguen algo bastante raro: que mucha gente vuelva a mirar al cielo aunque sea durante un par de minutos. No hace falta ser aficionado a la astronomía. Ni tener telescopio, ni siquiera entender demasiado qué es exactamente una conjunción. Basta con salir al atardecer, mirar hacia el oeste y fijarse en dos puntos que destacarán enseguida sobre el resto.

Uno será la Luna, todavía muy fina, recién salida de la fase nueva. El otro, Venus, imposible confundirlo. Brillará con tanta intensidad que más de uno pensará que está viendo una estrella exageradamente luminosa. Pasa siempre.

La mejor parte es que el espectáculo podrá verse perfectamente desde España durante varias tardes de mayo, sobre todo entre el 19 y el 20. Ahí será cuando ambos cuerpos celestes aparezcan aparentemente muy cerca en el cielo, creando una imagen bastante llamativa incluso desde ciudades con contaminación lumínica.

Venus siempre roba protagonismo

Hay algo curioso con Venus. Muchísima gente no sabe identificar planetas en el cielo, pero aun así reconoce Venus sin darse cuenta. Porque destaca demasiado.

Cuando aparece tras la puesta de Sol, parece colocado ahí a propósito. Muy brillante, muy limpio visualmente. Sin titilar tanto como las estrellas. De hecho, durante siglos se le llamó el lucero del alba o lucero vespertino dependiendo de la hora en que fuese visible.

En mayo de 2026 actuará precisamente como lucero vespertino. Se verá poco después del atardecer sobre el horizonte oeste y coincidirá visualmente con una Luna creciente muy delgada. Esa combinación suele funcionar especialmente bien porque el brillo blanco de Venus contrasta muchísimo con la forma curva y suave de la Luna joven.

No es un fenómeno raro en términos astronómicos, eso es verdad. Las conjunciones ocurren varias veces al año. Pero algunas pasan desapercibidas y otras tienen algo especial visualmente. Esta entra claramente en el segundo grupo.

Cuándo mirar el cielo

Aquí el horario importa un poco. Si sales demasiado pronto todavía habrá demasiada claridad. Y si esperas mucho, ambos objetos empezarán a bajar hacia el horizonte.

El momento bueno llegará aproximadamente entre veinte minutos y una hora después de la puesta de Sol. Más o menos desde las 21:15 hasta las 22:30 en gran parte de España peninsular, aunque siempre depende un poco de la ubicación exacta.

La recomendación más sencilla es esta: busca un sitio con horizonte despejado hacia el oeste y espera a que el cielo empiece a oscurecerse de verdad.

Ahí aparecerá Venus primero, siempre lo hace. La Luna estará muy cerca. Algunos días ligeramente por encima, otras noches desplazada hacia un lado. La posición cambiará porque la Luna se mueve bastante rápido en el cielo respecto a otros objetos visibles.

Y eso también tiene cierto encanto. El paisaje celeste nunca es exactamente igual dos noches seguidas. No hace falta telescopio. De hecho, casi mejor sin él

Mucha gente cree que para disfrutar de eventos astronómicos necesita equipamiento caro. En realidad, fenómenos como este funcionan precisamente porque son fáciles de observar.

Ahora bien, si tienes prismáticos, cambia la cosa. Con unos prismáticos normales se apreciará mucho mejor la parte oscura de la Luna iluminada débilmente por la llamada luz cenicienta. Ese efecto tenue ocurre porque la Tierra refleja luz solar hacia la superficie lunar. Es sutil, pero precioso cuando las condiciones acompañan.

El mejor sitio para verla

Cuanto menos horizonte tengas tapado, mejor. Parece obvio, pero mucha gente intenta observar este tipo de fenómenos desde calles estrechas o rodeadas de edificios altos y termina frustrándose. Venus y la Luna aparecerán relativamente bajos tras el atardecer, así que cualquier obstáculo molesta.

Una playa funciona genial. También miradores, zonas rurales o incluso descampados alejados del centro urbano.

Y si el cielo está despejado, mejor todavía. Mayo normalmente ofrece noches bastante agradables en buena parte de España, algo que siempre ayuda cuando toca esperar a que oscurezca.

Lo que realmente ocurre en una conjunción

Desde la Tierra parecerá que la Luna y Venus están prácticamente juntos. Pero en realidad no tienen nada que ver en términos de distancia. La Luna se encuentra a unos 384.000 kilómetros de nosotros. Venus, dependiendo de su posición orbital, puede estar a decenas de millones de kilómetros.

La conjunción es simplemente un efecto visual. Una coincidencia de perspectiva. Aun así, el cerebro humano interpreta estas aproximaciones de forma muy potente. Por eso llaman tanto la atención. Hay cierta sensación de alineación perfecta aunque sepamos que no es real.

Y quizá ahí está parte de la gracia de la astronomía observacional: muchas veces lo importante no es la precisión matemática del fenómeno, sino cómo se percibe desde la Tierra.

Mayo de 2026 viene bastante movido astronómicamente

La conjunción lunar con Venus no llega sola. Mayo tendrá varios eventos interesantes y eso hará que muchos aficionados estén especialmente pendientes del cielo durante todo el mes.

y eso hará que muchos aficionados estén especialmente pendientes del cielo durante todo el mes. Las Eta Acuáridas , por ejemplo, alcanzarán su máximo entre el 5 y el 6 de mayo. Es una lluvia de estrellas conocida por dejar meteoros rápidos y brillantes, sobre todo antes del amanecer.

, por ejemplo, alcanzarán su máximo entre el 5 y el 6 de mayo. Es una lluvia de estrellas conocida por dejar meteoros rápidos y brillantes, sobre todo antes del amanecer. Luego llegará la Luna nueva del 16 de mayo. Y justo después aparecerá este fino creciente lunar junto a Venus, probablemente una de las imágenes astronómicas más fotogénicas de toda la primavera.

Y justo después aparecerá este fino creciente lunar junto a Venus, probablemente una de las imágenes astronómicas más fotogénicas de toda la primavera. A finales de mes también habrá Luna llena, concretamente el 31 de mayo.

Es decir, casi todo mayo tendrá algún motivo para levantar la vista unos minutos.

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El movimiento de los planetas

Curiosidades cosmográficas