Eta Acuáridas 2026 hoy en España: a qué hora son, los mejores consejos y lugares dónde ver la lluvia de estrellas

La madrugada del 5 al 6 de mayo tendrá lugar una de las lluvias de estrellas fugaces más importantes del año: las Eta Acuáridas 2026. «El radiante de la lluvia saldrá en torno a las 4 de la madrugada e irá ganando altura a medida que se acerca el amanecer, por lo que la mejor observación se da en las últimas horas de la noche», explican desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Cada año, se pueden observar entre el 19 de abril y el 28 de mayo, y su visibilidad es más favorable desde regiones tropicales, como las islas Canarias, y en el hemisferio sur, aunque también puede se puede observar desde el hemisferio norte.

Al igual que las Oriónidas de octubre, las Eta Acuáridas proceden del cometa 1/P Halley. «Cuando uno de los fragmentos de partículas desprendidas del cometa entra en la atmósfera terrestre, se desintegra por la fricción con el aire, generando el destello luminoso conocido como meteoro o estrella fugaz», explican los expertos del IGN. Estos meteoros presentan una actividad de entre 40 y 85 por hora y una velocidad muy elevada, en torno a los 66 kilómetros por segundo.

A qué hora es la lluvia de estrellas Eta Acuáridas

La lluvia de estrellas conocida como Eta Acuáridas 2026 se produce cuando la Tierra atraviesa el anillo de partículas desprendidas del cometa Halley, observado por última vez desde nuestro planeta en 1986. Su nombre proviene del punto radiante, situado en la estrella Eta de la constelación de Acuario. Cuando la Tierra cruza esta zona, los meteoroides entran en contacto con la atmósfera terrestre y se desintegran debido a la fricción con el aire, generando un destello luminoso que conocemos como estrella fugaz.

El pico de actividad se producirá durante la madrugada del 5 al 6 de mayo, especialmente a partir de las 04:00 horas, cuando el radiante (el punto del cielo del que parecen surgir los meteoros) empieza a elevarse sobre el horizonte. Este se sitúa en la constelación de Acuario, aunque las estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier zona del firmamento.

Los mejores sitios de España para ver la lluvia de estrellas hoy

Este año las condiciones no serán las ideales. La Luna estará en fase gibosa menguante, con cerca del 82% de iluminación, lo que dificultará la observación. Aun así, el IGN recomienda buscar cielos oscuros y despejados. «Es mejor elegir un lugar con pocos obstáculos visuales (edificios, árboles o montañas) y evitar instrumentos ópticos que reduzcan el campo de visión», señalan.

Quienes se encuentren en las cercanías del Teide, en Tenerife, tendrán una altitud y una calidad del cielo especialmente favorables para observar las Eta Acuáridas 2026. Se trata de un enclave privilegiado para la astronomía. En la península, lugares como el Pirineo Aragonés, Sierra Nevada, el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) o la Sierra de Gredos (Ávila) son especialmente recomendables para disfrutar de eventos como éste.

Consejos para no perderte nada de la Eta Acuáridas

El nombre «Eta Acuáridas» hace referencia a la constelación de Acuario y a la estrella Eta de dicha región del cielo. Las lluvias de meteoros se nombran según el punto del firmamento del que parecen proceder, conocido como «radiante». En este caso, dicho radiante se encuentra próximo a la estrella Eta Aquarii, dentro de la constelación de Acuario, de ahí su denominación «Eta Acuáridas».

Busca un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de ciudades y pueblos.

Intenta disponer de un horizonte despejado, especialmente hacia el este.

No utilices telescopios ni prismáticos; la observación debe hacerse a simple vista.

Ponte lo más cómodo posible; lo ideal es estar tumbado o reclinado.

Aunque los meteoros parecen proceder de la constelación de Acuario, pueden aparecer en cualquier parte del cielo, así que conviene mirar en distintas direcciones, sobre todo hacia el este.

Si no puedes observar la noche del 5 al 6 de mayo, puedes intentarlo también en las noches anteriores o posteriores.

El cometa Halley completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años, y su última aproximación al interior del sistema solar tuvo lugar en 1986. Aun así, los fragmentos que ha ido dejando a lo largo de sus sucesivos pasos siguen provocando actividad meteorítica dos veces al año. Además de las Eta Acuáridas en primavera, también originan las Oriónidas en el mes de octubre.

Agenda astronómica

El eclipse total de Sol del 12 de agosto será visible en España, donde la franja de totalidad atravesará la península de noroeste a sureste, entrando por el noreste de Galicia. Pasará por Asturias, el noreste de Castilla y León, Cantabria, el noreste de Madrid, el suroeste del País Vasco y Navarra, La Rioja, el noreste de Castilla-La Mancha y el sureste de Aragón, antes de abandonar la Península por el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña, continuando hacia las Islas Baleares.

El 28 de agosto tendrá lugar un eclipse parcial de Luna que será visible en el este del Pacífico, así como en gran parte de América, Europa y África.