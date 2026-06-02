Conmoción entre los arqueólogos: descubren material genético inédito de Homo Erectus extraído por primera vez

Descubren material genético inédito de Homo Erectus extraído por primera vez, los arqueólogos están en shock ante lo que han descubierto. Estamos ante una serie de cambios que llegan a este día día en el que quizás nunca hubiéramos ni imaginado. En especial si descubrimos que este material genético puede cambiar por completo lo que hasta ahora es una condición totalmente necesaria para una evolución que tenía su razón de ser en estos primeros del genero Homo Erectus que acabaron siendo toda una revelación.

Los arqueólogos no dejan de investigar ante las nuevas tecnologías, el estudio del ADN ha permitido arrojar algo de luz ante una serie de detalles que parecían totalmente fijos. Algo que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado, son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada detalle cuenta y puede ser visto como el inicio de un material genético que puede cambiarlo todo. Los expertos no dudan en ver desde otro punto de vista a estos primeros Homo Erectus que fueron determinantes en la evolución de la especie.

Los arqueólogos están en shock

Reconstruir la historia no es fácil y menos cuando estamos ante un cambio en las herramientas que se utilizan. Cuánto más sofisticadas son, más tenemos en consideración determinados cambios que llegan a toda velocidad y pueden acabar generando más de una sorpresa.

Nunca podremos saber con total exactitud qué es lo que pasó en estos tiempos en los que muchos tenían que empezar a pensar en vivir unos cambios de tendencia del todo inesperados. En estos días en los que quizás tocará empezar a visualizar determinados detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Es momento de conocer un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una novedad plena a la hora de analizar la línea genética que ha dado paso a nuestra especie. Los seres humanos, procedemos de una línea diferente que acabó generando un cuerpo y unas características comunes, en una especie que ha sido capaz de llegar a todas las partes del mundo.

Los arqueólogos estudian desde el origen de la especie, que se presupone en África, hasta su correspondiente expansión y adaptación a otras zonas del mundo de forma exitosa, algo que no todas las especies han conseguido. Aunque hoy en día desde el Homo Erectus todo puede cambiar.

Este es el material genético inédito extraído del Homo Erectus

La genética juega un papel clave a la hora de descubrir en primera persona a nuestros antepasados. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Estos expertos reconocen que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser clave.

Los expertos de Live Science nos explican desde un reciente artículo: «En primer lugar, los investigadores han secuenciado material genético de fósiles de Homo erectus de 400.000 años de antigüedad, y los resultados revelan profundos vínculos genéticos tanto con los humanos modernos como con los enigmáticos Denisovans. H. erectus fue el primer antepasado humano en viajar fuera de África y se extendió con éxito a Europa, Asia y Oceanía a partir de hace 1,8 millones de años. Con un cerebro relativamente grande y la capacidad de crear herramientas de piedra complejas, H. erectus fue el antepasado humano más duradero hasta que desapareció hace unos 108.000 años. Pero los paleoantropólogos se han preguntado durante mucho tiempo si H. erectus se superpuso e intercretó con el Homo sapiens, que evolucionó hace unos 300.000 años en África. En un nuevo estudio publicado el miércoles (13 de mayo) en la revista Nature, los investigadores detallaron su análisis del esmalte dental de seis esqueletos de H. erectus descubiertos en tres lugares de China, todos con una data de hace unos 400.000 años. Los investigadores extrajeron 11 proteínas diferentes del esmalte e identificaron cientos de posiciones de aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas».

Siguiendo con la misma explicación: «Dos de esas variantes de aminoácidos sorprendieron a los investigadores: una estaba presente en los seis individuos de H. erectus, pero no en ningún otro linaje humano, mientras que la otra estaba presente en todas las muestras de H. erectus, así como en Denisovans, un grupo de humanos arcaicos que vivían en Asia y se extinguieron hace unos 30.000 años. Esta variante de aminoácidos se pasó luego de los Denisovans a algunos grupos de H. sapiens a través de la cruzación hace decenas de miles de años. Los resultados son los primeros en mostrar «enlaces genéticos profundos» entre estos individuos de H. erectus y los humanos modernos actuales, escribieron los investigadores en un comunicado. Los resultados también son un paso adelante para la técnica relativamente nueva llamada paleoproteómica, que permite a los científicos secuenciar material genético que dura más que el ADN. «No creo que se haya hecho ningún ADN o proteómica anterior antes» en H. erectus, dijo a Live Science en un correo electrónico el primer autor del estudio Qiaomei Fu, director del Laboratorio de ADN Antiguo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleontropología, parte de la Academia China de Ciencias, en Beijing. Pero «cómo evolucionaron hacia humanos modernos y están relacionados con los denisovanos, realmente necesitamos obtener ADN para entender eso», dijo».