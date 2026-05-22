Nadie lo ha visto venir: China toma el control en África y construye un corredor ferroviario para conectar Kenia con Uganda

El gobierno de Kenia, en una alianza estratégica renovada con corporaciones estatales de China, ha puesto en marcha las obras para culminar el proyecto ferroviario más ambicioso de su historia reciente. La iniciativa busca optimizar el transporte de mercancías desde el interior continental hasta los puertos marítimos del país.

A través de esta cooperación, China asume el control de un corredor ferroviario. El proyecto pretende estructurar una robusta conexión por ferrocarril que conecte los principales centros económicos kenianos con las naciones vecinas.

China toma el control logístico con el desarrollo ferroviario que conecta Kenia con Uganda

Kenia reactiva y amplía el proyecto Ferrocarril de Ancho Estándar (SGR, por sus siglas en inglés), una megaobra cuya extensión hacia la frontera con Uganda acaba de comenzar. Este plan de infraestructuras masivas sustituye la antigua línea colonial de vía estrecha. China lidera de este modo la construcción de un corredor ferroviario moderno diseñado para liberar de presión las rutas.

Esta ampliación del trazado consta de dos etapas críticas adjudicadas a la firma China Communications Construction Company y a su filial, China Road and Bridge Corporation. Una primera fase unirá las localidades de Naivasha y Kisumu a lo largo de 264 kilómetros de trazado, sumando además un ramal técnico hacia el nuevo puerto fluvial del Lago Victoria.

Posteriormente, un segundo tramo de 107 kilómetros enlazará Kisumu con la ciudad fronteriza de Malaba, completando la línea básica de transporte internacional. Según datos publicados por el medio South China Morning Post, el coste estimado de estos trabajos conjuntos asciende a unos 5.000 millones de euros.

¿Cómo funciona este corredor ferroviario africano?

La red ferroviaria de ancho estándar (SGR) se diseñó como un único gran corredor dividido en fases independientes, y su estructura funciona de la siguiente manera:

La primera fase del proyecto , que ya está totalmente construida y operativa desde el año 2017, une la ciudad portuaria de Mombasa (el puerto más grande de África Oriental, ubicado a orillas del océano Índico) con la capital, Nairobi .

, que ya está totalmente construida y operativa desde el año 2017, une la (el puerto más grande de África Oriental, ubicado a orillas del océano Índico) con la capital, . Desde la capital, el trazado ferroviario continuó en una fase posterior hacia el oeste hasta llegar a la localidad de Naivasha .

. Los nuevos tramos que el gobierno de Kenia acaba de activar junto a las empresas de China (el tramo Naivasha-Kisumu-Malaba) son la continuación directa de esa misma vía que nace en la costa.

Actualmente, lo que China está construyendo es el tramo que va desde el interior de Kenia hacia la frontera con Uganda para conectar el corazón del continente con una línea que ya va al mar.

La megaestructura china para el este de África

Los desafíos técnicos del terreno han obligado a los ingenieros de la corporación pública asiática a diseñar una obra de arte civil de gran envergadura.

Los datos técnicos divulgados por el periódico China Daily detallan que el segmento entre Naivasha y Kisumu contempla la edificación de 79 puentes ferroviarios. La estructura sumará una longitud conjunta de 43 kilómetros. La línea requerirá también la perforación de ocho túneles ferroviarios y la colocación de 376 pasos de agua subterráneos.

Por su parte, el presidente keniano, William Ruto, junto a su homólogo ugandés, Yoweri Museveni, formalizaron el inicio de los trabajos en las provincias occidentales del país africano.

Según declaraciones recogidas por Capital Digital Media, medio de Kenia, el propio mandatario Ruto calificó la extensión como «un esfuerzo transformador que remodelará el panorama económico del país», una visión para conectar la región de forma eficiente y abaratar los costes comerciales.

El plan definitivo contempla que los convoyes de carga transporten hasta 4.000 toneladas por trayecto. Con este rendimiento, el nuevo sistema ferroviario de Kenia restará miles de camiones pesados diarios de la principal autopista entre la capital y Kisumu.

El nuevo modelo financiero que revive el corredor africano

El reinicio de este gran corredor de transporte ocurre tras seis años de paralización debido al elevado endeudamiento que arrastraba Kenia. Tal y como señalan los informes financieros de la región, el Ejecutivo de Nairobi ha renegociado los antiguos créditos con las entidades bancarias de Pekín. De este modo, se ha sustituido el modelo anterior de deuda pública pura por una estructura de financiación mixta y fórmulas de colaboración público-privada.

Philip Mainga, director general de Kenya Railways, la entidad estatal ferroviaria, remarcó en foros institucionales que esta infraestructura transformará el tejido productivo mediante el estímulo de parques industriales y zonas de almacenamiento en frío. Las estimaciones gubernamentales señalan que las constructoras chinas entregarán la totalidad de las vías operativas en junio de 2027.