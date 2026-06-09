Luna y Saturno en junio de 2026: cuándo y cómo ver la conjunción del 10 de junio

Las conjunciones planetarias tienen algo especial. Generan la curiosidad de muchos porque tienen algo especial y porque no son difíciles de localizar. Algo como esto va a pasar en la madrugada del próximo día 10 de junio, donde la Luna y Saturno darán la impresión de estar muy cerca en el cielo.

Realmente no estarán realmente próximos entre sí. De hecho, los separan cientos de millones de kilómetros. Lo que veremos será un efecto visual producido por la posición de ambos cuerpos respecto a la Tierra. Aun así, el resultado merece la pena.

Estos eventos en la práctica no exigen experiencia previa, ni mapas complejos, ni equipos caros. Basta con madrugar un poco y mirar en la dirección correcta.

Y en junio de 2026 habrá recompensa para quien lo haga.

Cuándo y a qué hora ver la Luna junto a Saturno en junio de 2026

Como hemos dicho al principio, La Luna y Saturno estarán a al vista en la madrugada del día 10 de junio, sobre todo entre las 3.30 y las 4.30 a.m.

En esas horas el cielo seguirá siendo suficientemente oscuro y los dos astros habrán ganado altura. Con un cielo despejado, el fenómeno será visible desde muchos puntos de España, mejor en zonas rurales, sin contaminación lumínica.

A qué hora salen la Luna y Saturno el 10 de junio

Depende de la zona, pero como media sería a partir de las 2.30 a.m. el 10 de junio.

Durante la primera media hora tras la salida, los objetos permanecen muy bajos y pueden verse afectados por edificios, árboles o brumas atmosféricas. Cuando alcanzan cierta altura la observación mejora notablemente.

Por eso, si alguien quiere disfrutar realmente de la conjunción, merece la pena programar la alarma hacia las 03:30. Es un horario menos amable, sin duda, pero la diferencia visual compensa el esfuerzo.

En qué dirección mirar desde España

La referencia más sencilla es buscar el este. No hace falta disponer de aplicaciones astronómicas ni brújulas especiales. Si sabes aproximadamente dónde sale el Sol por la mañana, esa misma zona servirá como orientación general.

La Luna será el objeto dominante. Resultará imposible confundirla.

Una vez localizada, Saturno aparecerá cerca de ella como un punto brillante con un tono ligeramente dorado. No destacará tanto como Venus cuando este aparece en el cielo, pero sí tendrá suficiente brillo para llamar la atención.

Cómo distinguir Saturno de una estrella

Es una duda habitual. Y bastante lógica. A simple vista Saturno puede parecer una estrella brillante. Sin embargo, cuando se observa con algo de atención empiezan a apreciarse ciertas diferencias.

Saturno suele presentar un brillo tranquilo, constante. Menos nervioso que el de muchas estrellas cercanas.

También ayuda fijarse en el color. Aunque no siempre resulta evidente, suele mostrar una tonalidad amarillenta suave que lo diferencia de las estrellas blancas o azuladas de su entorno.

El bonus del 11 de junio: Luna, Saturno y Marte en línea diagonal

Si el encuentro del día 10 ya resulta atractivo, la madrugada siguiente añadirá un detalle extra bastante fotogénico.

El 11 de junio la Luna habrá avanzado en su órbita y aparecerá formando una especie de línea diagonal junto a Saturno y Marte.

No será una alineación real en el espacio. Los tres cuerpos continuarán separados por enormes distancias. Pero visualmente crearán una composición muy llamativa.

Marte destacará por su característico tono rojizo. Ese color sigue siendo su mejor carta de presentación incluso para observadores sin experiencia.

La combinación de los tres objetos producirá una escena especialmente interesante para quienes disfrutan haciendo fotografías astronómicas sencillas.

Qué más se puede ver en el cielo esa madrugada

Junio suele ser una época agradecida para observar el cielo.

Las noches son más cortas que en invierno, es cierto, pero también suelen ofrecer condiciones atmosféricas bastante estables.

Durante la madrugada del 10 de junio, además de la Luna y Saturno, podrán observarse varias constelaciones características de esta época del año. Piscis y Acuario dominarán buena parte de la zona oriental, mientras que Pegaso comenzará a ganar protagonismo conforme avance la noche.

Hay un detalle adicional que muchos observadores ocasionales no tienen en cuenta: las horas previas al amanecer suelen ofrecer una atmósfera más estable que las primeras horas de la noche.

Se necesita telescopio para ver la conjunción Luna-Saturno

La respuesta corta es no. La conjunción podrá apreciarse perfectamente a simple vista. No hará falta ningún instrumento para disfrutar del fenómeno.

De hecho, muchas veces los encuentros entre la Luna y los planetas son más atractivos visualmente sin telescopio. El motivo es sencillo: el campo de visión humano permite contemplar la escena completa de una sola mirada.

Los prismáticos sí aportarán un plus interesante. Permiten observar mejor el contraste entre la Luna, Saturno y el fondo estelar.

El telescopio entra en juego si el objetivo es examinar el planeta con más detalle.

Próximas conjunciones de la Luna con planetas en junio 2026

La del 10 de junio no será la única cita interesante del mes. La Luna continúa desplazándose constantemente por el cielo y, como consecuencia, cada pocas semanas se aproxima visualmente a distintos planetas.

Es uno de los movimientos más fáciles de percibir incluso para quienes observan el firmamento de forma ocasional. Si alguien compara la posición lunar durante varias noches seguidas descubrirá que cambia notablemente respecto a las estrellas de fondo.

Y ofrecen una excusa perfecta para detenerse unos minutos en medio de la rutina diaria y mirar hacia arriba.