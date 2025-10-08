La receta del chef José Andrés que tienes que hacer este otoño: lleva boniato y no vas a dejar ni las migas

El chef José Andrés nos descubre una receta que debemos hacer este otoño, con un poco de boniato se convertirá en el mejor aliado de un buen café o un té en esas tardes frías que están a punto de llegar. Es hora de apostar claramente por una serie de alimentos que nos hacen volver al pasado. La tendencia que estamos viviendo en estos últimos tiempos es a la hora de apostar claramente por unos dulces saludables como los que comíamos hasta no hace mucho.

Los postres y dulces caseros han hecho que varias generaciones crezcan sin necesidad de procesados. En casa se hacían auténticas maravillas, esas madres y abuelas capaces de cualquier cosa con lo mínimo. Esta época del año era la de llegar a casa y sentir el aroma de las manzanas asadas con canela o deleitarnos con un alimento de temporada. Ese boniato frito con un poco de azúcar por encima era el postre de más de una generación que costaba muy poco y estaba realmente delicioso. José Andrés nos recuerda una receta a la que no le vamos a dejar ni las migas.

Lleva boniato y no vas a dejar ni las migas

La realidad es que vamos a poder descubrir lo mejor de un ingrediente de temporada que ha sido el dulce de varias generaciones. Esa base que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una combinación básica de sabores que puede acabar siendo un plus de buenas sensaciones.

Este tipo de ingredientes que tenemos en casa pueden acabar siendo la base de una de las tradiciones más deliciosas que existen. Tocar saber qué es lo que podemos conseguir, de la mano de una mezcla de sabores que puede sorprendernos más de la cuenta.

Un buen boniato es un gran aliado de una gran variedad de postres, en especial de aquellos más tradicionales que empleaban esta patata dulce de una forma sorprendente. José Andrés nos descubre uno de los alimentos más básicos de una zona del país que tiene fama de ser de las mejores gastronómicamente hablando.

Como buen chef español, sabe que, en nuestro país, no sólo hay una buena materia prima, sino que también tenemos por delante una serie de recetas que destacan. Esta receta de otoño es una de las que no vamos a parar de hacer.

La receta del Chef José Andrés que vas a preparar este otoño

José Andrés nos descubre la Fogassa valenciana, un dulce típico de Todos los Santos que tiene tantas variedades como casas hay. Podemos descubrir lo mejor de una receta de esas que impresionan a simple vista y que se nutre de la gastronomía más tradicional valenciana.

Desde el blog cocinera y madre nos sumergen en la receta más tradicional de esta especie de bizcocho de lo más especial. Perfecto para las tardes de otoño es uno de los básicos de esta temporada que no vas a poder dejar escapar.

Ingredientes:

500 gr de harina de fuerza

200 gr de boniato limpio

25 gr de levadura fresca o 7 gr de levadura liofilizada (para hacer pan)

200 ml de leche

1 huevo M

150 gr de azúcar

2 cucharadas de anís

Una pizca de sal

4 cucharadas de aceite de oliva

almendras y/o nueces y/o pasas

azúcar glas

Elaboración: